Pentru a asigura transportul spectatorilor după terminarea meciului, programul liniilor 90 și 104 va fi prelungit. Ultima plecare a troleibuzelor liniei 90 de la Arena Națională către stația M Petrache Poenaru este programată la ora 23.41. În ceea ce privește linia 104, autobuzele vor trece prin zona Arenei Naționale, în direcția Piața Operei, la orele estimate 23.30 și 23.45.

În funcție de situația din trafic, Brigada Rutieră de Poliție poate decide restricționarea circulației pe Bulevardul Pierre de Coubertin. În acest caz, traseele liniilor 86, 90, 104 și 143 vor suferi modificări temporare. Troleibuzele liniilor 86 și 90 vor întoarce în Depoul Vatra Luminoasă, iar călătorii vor putea utiliza linia 90 de la stația „Aura Buzescu”.

Pentru linia 104, autobuzele vor circula pe un traseu modificat între Complex Pantelimon și intersecția Șoseaua Iancului cu Bulevardul Pierre de Coubertin. De aici, vor continua pe Șoseaua Iancului, Șoseaua Mihai Bravu și Bulevardul Decebal, înainte de a reveni la traseul obișnuit. Pasagerii vor putea folosi această linie de la stația „Sarafinești”.

În cazul restricționării traficului pe Bulevardul Pierre de Coubertin, autobuzele liniei 143 vor urma un traseu alternativ. Acestea vor circula normal între terminalul Bucur Obor și intersecția Strada Baicului cu Șoseaua Pantelimon. De aici, vor continua pe Șoseaua Pantelimon, Bulevardul Ferdinand și Bulevardul Gării Obor până la terminalul Baicului.

Pe lângă liniile menționate, spectatorii pot utiliza și alte mijloace de transport public pentru a ajunge sau a pleca de la Arena Națională. Sunt disponibile vehiculele liniilor 311, 330 și 335, precum și autobuzele liniilor de noapte N1, N10, N102 și N109, care circulă conform programului obișnuit.

