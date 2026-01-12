Studiul româncei a ajuns în Camera Comunelor în Marea Britanie

Cercetarea a fost citată recent în Camera Comunelor de Michael Shanks, deputat laburist și ministru al Energiei, după ce teza doctorală, finalizată anul trecut, a atras atenția presei britanice. Potrivit Societății Academice din România, este un caz rar în care o lucrare academică ajunge direct în dezbaterea politică.

Pe scurt, studiul arată că parlamentarii sunt mult mai pesimiști decât publicul. O sută de aleși britanici au fost rugați să estimeze sprijinul populației pentru mai multe politici verzi, iar răspunsurile lor au fost comparate cu datele unui sondaj Ipsos realizat în rândul cetățenilor. Diferențele au fost clare. Politicienii au subestimat sprijinul pentru taxarea zborurilor frecvente și a produselor poluante cu aproximativ 15 puncte procentuale. În cazul taxei pe carnea roșie și lactate, eroarea a ajuns la 18 puncte.

„Parlamentarii au subestimat semnificativ sprijinul public și disponibilitatea oamenilor de a accepta costurile politicilor climatice”, explică Lisa Maria Tănase în teza sa. Ea arată și că mulți politicieni au exagerat diviziunile politice, mai ales în rândul alegătorilor conservatori.

Interviuri cu foști parlamentari: „Ne-am simțit cu mâinile legate”

Interviurile cu foști parlamentari confirmă problema. Mulți au spus că au evitat să susțină măsuri mai ferme pentru că aveau impresia că publicul „nu e pregătit”. „Chiar și cei care voiau să facă mai mult s-au simțit cu mâinile legate”, a spus cercetătoarea pentru The Guardian.

Rezultate similare au apărut și în Belgia, unde peste 600 de politicieni au subestimat sprijinul pentru politici precum taxarea zborurilor scurte sau susținerea energiei solare. În unele cazuri, diferența dintre percepția politicienilor și realitatea din sondaje a ajuns la 25 de puncte procentuale.

O ruptură între politicieni și public

Lisa Maria Tănase explică faptul că politicienii își formează opiniile mai ales din interacțiunile directe cu cetățenii care le scriu sau îi contactează. „Cei care se implică cel mai des nu reprezintă neapărat majoritatea”, arată cercetătoarea.

Ea mai subliniază existența unei dezinformări intenționate și a unor voci puternice care se opun politicilor climatice. „Există o mulțime de știri false și titluri senzaționale pe care le aud parlamentarii, la fel ca restul societății”, a declarat Tănase pentru The Guardian.

Absolventă de University College London și doctor în științe politice la Cambridge, Lisa Maria Tănase a fost premiată în 2018 de Ambasada României în Regatul Unit pentru excelență academică. Cercetarea sa urmează să fie publicată într-un jurnal de specialitate și a deschis deja discuții serioase despre cât de bine înțeleg politicienii vocea publicului pe tema schimbărilor climatice.