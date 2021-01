LIVE | Membrii Guvernului se vaccinează la Spitalul Universitar la Spitalul Militar din București

Membrii Guvernului au fost programați pentru vaccinare la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar “Dr. Carol Davila”. Aceștia au ajuns la spital în jurul orei 10:00.

Primii care au primit serul au fost vicepremierii Dan Barna şi Kelemen Hunor. După ce s-au vaccinat aceștia au făcut și câteva declarații.

„Le recomand tuturor celor care ne urmăresc să se înscrie, să meargă să se vaccineze, e singura cale prin care putem sperăm anul acesta să ieşim din logica pandemiei şi să intrăm într-o logică de ţară normală, care se dezvoltă. Vaccinul e sigur, vaccinul e necesar, tuturor vă recomand, mergeţi să vă vaccinaţi”, a declarat,, vicepremierul Dan Barna.

Dan Barna sursa foto: Captură Video

Un mesaj asemănător a venit și din partea lui Kelemen Hunor.

„Sunt convins că prin vaccinare putem depăşi această etapă a pandemiei şi încet, încet putem reveni la viaţa noastră normală. De aceea, le recomand şi eu tuturor să se înscrie şi să meargă la vaccinare, nu există niciun pericol, este un vaccin modern, este un vaccin de tip nou şi cu toţii vom fi în siguranţă, ne vom proteja reciproc dacă ne vom vaccina”, a precizat Kelemen Kelemen.

Kelemen Hunor sursa foto: Captură Video

După cei doi s-a vaccinat și Lucian Bode, ministrul Afacerilor de Interne.

„M-am vaccinat, având un sentiment de încredere în ştiinţă, încredere că suntem pe drumul cel bun. Încredere în ştiinţă pentru că eu consider că este singura modalitate de a scăpa de această pandemie, încredere că suntem pe drumul cel bun pentru a ne recâştiga dreptul la o viaţă normală, la viaţa pe care o aveam înainte de pandemie. Decizia de vaccinare aparţine fiecărui cetăţean, însă de numărul celor care se vor vaccina depinde foarte mult dacă revenirea la normalitate va fi una rapidă, în curând sau mai lentă. Îi îndemn pe toţi românii să se vaccineze, indiferent că nu au contactat această boală sau au trecut prin boală, aşa cum am trecut şi eu”, a spus acesta.

Lucian Bode sursa foto: Captură Video

De asemenea au mai fost vaccinați în această dimineață ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, ministrul Justiţiei, Stelian Ion.

„M-am vaccinat pentru că sunt convins că doar în acest fel putem să punem capăt acestei pandemii care ne-a dat peste cap tot ritmul vieţii începând cu anul 2019, începutul anului 2020. M-am vaccinat pentru că sunt convins că doar în acest fel putem să punem capăt acestei pandemii şi de asemenea, sunt convins că acest vaccin este unul sigur, care mă poate ajuta atât pe mine şi prin gestul meu sunt convins că pot ajuta pe toţi ceilalţi de lângă mine” a declarat, ministrul Apărării, Nicoale Ciucă.

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a avut un mesaj emoționant după ce a primit serul.

Bogdan Aurescu sursa foto: Captură Video





„Am să dau azi un mesaj personal. Luna trecută în decembrie am pierdut-o pe mama mea, nu a murit din cauza Covid-19 și din cauza altei afecțiuni. În toată viața sa mama a lucrat în cercetare medicală, de multe ori s-a confruntat cu bacterii sau virusuri periculoase și am învățat de la ea și de la cărțile pe care le-am avut acasă cât de benefice sunt vaccinurile pentru sănătatea populației. Am suferit foarte mult din cauza pierderii mamei mele, dar și mai mult am suferit în tot anul care a trecut și înainte ca mama mea să moară pentru că nu am putut să o îmbrățișez și să o sărut. Vă rog pe toți să decideți să vă vaccinați pentru că în felul acesta vă veți putea îmbrățișa părinții și bunicii”, a declarat Bogdan Aurescu.

La ora 11:10 s-a vaccinat și Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății.

Vlad Voiculescu sursa foto: Captură Video

„Tocmai m-am vaccinat, probabil este cel mai puțin dureros vaccin pe care l-am făcut vreodată. Spuneam acum ceva mai bine de o săptămână că mi-a fost greu să găsesc vaccinul antigripal și am folosit atunci un termen care s-a rostogolit în presă, în realitate este că am întrebat vreo 5 farmaciști și la al șaselea despre care știam că lucrează în domeniu de ceva mai multă vreme am avut succes și am reușit să găsesc vaccinul antigripal pentru câțiva apropiați care aveau nevoie.

Azi sunt aici, sunt unul dintre cei care s-au vaccinat. (…) România are acces la vaccin, între primele țări din lume, procesul de vaccinare merge și se va îmbunățăți în fiecare zi, astfel încât fiecare român care își dorește să facă vaccinul să aibă acces la el”, a declarat Vlad Voiculescu.



Vlad Voiculescu a vorbit și despre plata centrelor de vaccinare.

„Fondurile vor veni de la Ministerul Sănătății prin unitățile sanitare care vor organiza centrele de vaccinare sau au organizat centrele de vaccinare, respectiv de autoritățile publice locale, respectiv pentru centrele din afara unităților sanitare și fondurile vor fi recuperate cu măsură de la Ministerul Sănătății și avem în vedere folosirea fondurilor europene pentru asta”, a explicat ministrul Sănătății.

Conform Guvernului, sosirea membrilor Cabinetului la Spitalul Militar s-a realizat în grupe de câte patru persoane, la un interval de aproximativ 20 de minute.



Premierul Florin Cîţu a fost vaccinat anti-COVID, sâmbătă, în cea de-a doua zi de la debutul celei de-a doua etape a vaccinării.

„Foarte ușoară această vaccinare, nu am simțit nimic. Mă bucur că m-am vaccinat. Văd că mulți români vor să se vaccineze. Rămânem la obiectivul nostru, 10.400.000 de români vaccinați până în septembrie”, a atunci spus premierul.

Preşedinţii Senatului, Anca Dragu, şi Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban s-au vaccinat marţi. Cei doi au venit împreună la centru şi s-au vaccinat simultan.



Citeşte şi:

„Premierul AUR” l-a copiat pe Putin scăldându-se într-un lac rece, dar lacul era în Austria, iar ninsoarea a fost adăugată pe calculator!

Centrul de vaccinare de la Romexpo, inaugurat cu întârzieri. STS spune că nu au fost probleme tehnice, un medic spune că nu a putut să se logheze

Primar PNL din Brașov luat cu mascații și cercetat pentru trafic de droguri de risc. E suspectat că face parte dintr-o rețea de traficanți

PARTENERI - GSP.RO Dincolo de imaginație! Cum poate să arate Fernando Torres la un an și jumătate după ce s-a lăsat de fotbal

HOROSCOP Horoscop 20 ianuarie 2021. Balanțele sunt pe punctul de a lua decizii grave, cu consecințe neprevăzute

Știrileprotv.ro Țeapa luată de un bărbat care a lăsat garanție mașina de 30.000 € pentru un împrumut de 5.000 €

Telekomsport ŞOC în cazul care a cutremurat ţara! Nu a murit! Văzută în altă ţară:“Erau ochii ei, sunt sigur de ce am văzut”

PUBLICITATE Un smartphone nou? Află ce trebuie să ai ca să fii cool (PUBLICITATE)