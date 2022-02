LIVE. Ziua a treia a războiului din Ucraina. General polonez: „Putin credea că va cuceri rapid Kievul. Acum nu știe ce să facă”. Operațiune în Marea Neagră a Rusiei

ora 14.54: Rusia a anunțat o „operațiune de combatere a terorismului” în apele ucrainene, prin închiderea unei zone din partea de nord-vest a Mării Negre, potrivit Serviciului de Stat de Grăniceri al Ucrainei, scrie publicația Kiev Independent, pe Twitter.

⚡️Russian navy blocks off part of Black Sea.



Russia announced a “counter-terrorism operation” in Ukrainian waters, closing an area in the northwestern part of the Black Sea, according to the State Border Guard Service of Ukraine.