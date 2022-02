Conform Nexta TV, este vorba despre un bloc din cartierul kievean Zhuliany. Mai multe etaje au fost lovite direct, cum se vede și din imagini. Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu momentul în care racheta lovește blocul de locuințe.

Vă avertizăm că urmează imagini cu puternic impact emoțional:

„Kiev, orașul nostru minunat, a supraviețuit unei alte nopți, sub atacurile terestre și cu rachete ale Rusiei. Una dintre ele a lovit o clădire de apartamente din Kiev. Cer lumii: izolați complet Rusia, expulzați ambasadorii, ruinați-le economia. Opriți criminalii de război!”, a scris Dmitro Kuleba pe Twitter.

Kyiv, our splendid, peaceful city, survived another night under attacks by Russian ground forces, missiles. One of them has hit a residential apartment in Kyiv. I demand the world: fully isolate Russia, expel ambassadors, oil embargo, ruin its economy. Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/c3ia46Ctjq