Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, a reacționat în urma atacului care a avut loc vineri, 5 august, în zona centralei nucleare de la Zaporojie.

„UE condamnă activitățile militare ale Rusiei în jurul centralei nucleare de la Zaporojie. Aceasta este o încălcare gravă și iresponsabilă a regulilor de siguranță la instalațiile nucleare și un alt exemplu de nerespectare de către Rusia a normelor internaționale”, a scris șeful diplomației europene pe Twitter, precizând că reprezentanții Agenției Internaționale de Energie Atomică ar trebui să aibă acces în zonă.

The EU condemns Russias military activities around #Zaporizhzhia nuclear power plant. This is a serious and irresponsible breach of nuclear safety rules and another example of Russias disregard for international norms. @iaeaorg must gain access.