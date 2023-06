11 iun. - Acum 12 ore ISW: Forțele ucrainene încearcă un asalt frontal „extraordinar de dificil” asupra pozițiilor rusești

Think tank-ul american Institutul pentru Studiul Războiului (Institute For The Study Of War – ISW) afirmă că forțele ucrainene „încearcă o operațiune tactică extraordinar de dificilă”, relatează Sky News.

Este vorba despre un asalt frontal asupra unor poziții defensive pregătite de ruși, asalt care este complicat și mai mult de lipsa de superioritate aeriană a Ucrainei, notează ISW, în actualizarea de sâmbătă, 10 iunie, privind evoluția conflictului.

Institutul cu sediul la Washington subliniază că aceste asalturi inițiale nu ar trebui văzute ca un indicator al modului în care vor fi întreprinse celelalte atacuri contraofensive ale trupelor ucrainene.

