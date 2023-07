LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 510 | Atac cu drone în sudul Ucrainei. Explozii în Odesa. Un incendiu a izbucnit în Mikolaiv

Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a anunțat luni că organizează „consultări urgente” la Națiunile Unite în urma retragerii Rusiei din Inițiativa de la Marea Neagră privind cerealele, informează CNN.

„La instrucțiunea președintelui Volodimir Zelenski, desfășor consultări urgente cu partenerii de la ONU din New York cu privire la următorii pași pe care îi vom face în urma retragerii Rusiei din Inițiativa privind cerealele”, a scris Kuleba, într-un mesaj publicat pe Twitter.

„Rusia pune în pericol securitatea alimentară globală. Facem tot ce ne stă în putință pentru a păstra coridorul de cereale din Marea Neagră”, a precizat șeful diplomației ucrainene.

On @ZelenskyyUa‘s instruction, I am holding urgent consultations with partners at the UN in New York on our next steps following Russias withdrawal from the Grain Initiative. Russia puts global food security in jeopardy. We do our utmost to preserve the Black Sea grain corridor.