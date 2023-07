Reactoarele patru și cinci ale centralei nucleare Zaporojie din Ucraina au fost oprite, potrivit administrației centralei instalate la Moscova, pentru o inspecţie tehnică programată, relatează The Guardian.

Dispozitivele se aflau în „zone restricționate” la care nu are acces personalul de operare al centralei, a declarat Grossi, adăugând că evaluarea inițială a AIEA a fost că orice detonare „nu ar trebui să afecteze sistemele de siguranță și securitate nucleară ale sitului”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că țara sa este „pe deplin pregătită” să înceapă discuțiile privind aderarea la Uniunea Europeană, scrie The Guardian.

24 iul. - Acum 11 ore Armata ucraineană: Capacitatea Rusiei de a bruia dronele încetinește avansul contraofensivei

Contraofensiva ucraineană întâmpină parțial dificultăți din cauza capacității Rusiei de a bruia dronele, potrivit oficialilor militari ucraineni, citați de CNN.

Generalul Oleksandr Tarnavskyi, comandantul forțelor ucrainene din sudul țării, a declarat că rușii înregistrează pierderi grele, dar este clar că progresul trupelor ucrainene este lent.

Unul dintre motive, potrivit purtătorului de cuvânt al forțelor aeriene ucrainene, Iuri Ihnat, este că Rusia are un avantaj major în războiul electronic.

„Din păcate, ocupanții ne-au luat-o cu mult înainte în această privință. Nu trebuie să doborâți o dronă cu rachete antiaeriene sau tunuri antiaeriene. Poți pur și simplu să o forțezi să aterizeze, să o interceptezi cu ajutorul războiului electronic”, a spus el, la televiziunea ucraineană.

„Rusia are astăzi sisteme puternice care interferează cu activitatea forțelor noastre de apărare. Are destule astfel de sisteme. Ucraina a făcut progrese în războiul electronic, dar am început târziu, ar fi trebuit să dezvoltăm (acest domeniu) mai devreme”, a adăugat Ihnat.