Forțele ucrainene din sudul Ucrainei pot fi văzute pentru prima dată la una dintre liniile defensive rusești numită „dinții dragonului”, la care rușii lucrează de mult timp, într-un nou videoclip care circulă pe rețelele de socializare rusești, CNN.

CNN a geolocalizat videoclipul într-o zonă aflată la est de micile sate Nove și Harkove din regiunea ucraineană Zaporojie.

Videoclipul a fost filmat de pe o poziție militară rusă și arată un vehicul militar ucrainean care se deplasează pe un câmp, îndreptându-se spre un șanț în fața unui rând mare de „dinți de dragon”, piramide de beton și bare de armătură care pot servi drept bariere împotriva tancurilor.

