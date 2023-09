Un incendiu puternic a izbucnit în urma unui atac cu rachete ucrainene asupra șantierului naval din Sevastopol, în Crimeea ocupată, a declarat guvernatorul portului, instalat de Rusia, Mihail Razvozhaev, relatează The Guardian și The Kyiv Independent. 24 de persoane au fost rănite.

Explozii urmate de incendiu au fost raportate la Sevmorzavod, o uzină navală din Sevastopol, unde sunt construite și reparate nave ale Flotei rusești din Marea Neagră.

Într-o postare pe Telegram, Razvozhaev a precizat că incendiul „nu a avut loc la o instalație civilă” și că nu a existat „niciun pericol” pentru civili.

Agenția rusă de știri de stat RIA Novosti a raportat că Podul Crimeei a fost închis temporar în primele ore ale zilei de 13 septembrie.

Huge explosions as a result of a presumed Ukrainian attack in Sevastopol, the HQ of the Black Sea Fleet in Crimea. Russian authorities say the Sevmorzavod shipyard has been targeted. Ships based in Sevastopol frequently fire missiles at Ukrainian cities. pic.twitter.com/dKgb0CEtLr