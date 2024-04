La Premiile Unica.ro 2024, Lora a dezvăluit cum reușește să aibă atât o carieră muzicală de succes, cât și o afacere profitabilă.

„Greu. Nervi întinși la maximum. Multe chestii nu-mi ies. Nu am răbdare. Dar am învățat o chestie foarte importantă, să mă înconjor de oameni care au calitățile pe care eu nu le posed. Dacă eu nu am răbdare, am grijă să aibă cei de lângă mine și să gândească contracronometru, sub presiune, să fie acolo și pentru mine și pentru ce avem noi de făcut. Mă ajută foarte mult echipa pe care am reușit să o strâng în jurul meu”, a spus Lora, la Premiile Unica.ro 2024.

Din anul 2014, Lora formează un cuplu cu Ionuț Ghenu, cu care s-a logodit în 2016. Pandemia le-a dat planurile peste cap, astfel că aceștia au amânat nunta.

„Am mai multe variante, mie-mi plac mai multe lucruri și sunt nehotărâtă. La locație m-am gândit și știu sigur cam ce vreau. Trebuie să fie foarte multe flori, să-mi amintească și de Bali. Avem ceva în cap, oricum veți fi invitați”, a spus Lora, la Premiile Unica.ro 2024.

„Am vrut să ne facem nebunia și la începutul acestui an. S-au întâmplat niște lucruri la mine în companie și a trebuit toată atenția mea să fie acolo. Refuzasem și un proiect de televiziune mare. Nu eram sigură că am făcut ce trebuie. Dar a funcționat instinctul perfect, am făcut alegerea bună. Nunta o punem pe ultimul loc, dacă noi suntem tot timpul împreună. Suntem ca și căsătoriți. Se taie săraca de pe listă tot timpul”, a completat artista pentru sursa citată.

