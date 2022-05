În cele trei luni care au trecut de la începutul invaziei în Ucraina, Rusia ar fi suferit un număr similar de morți cu cel înregistrat de Uniunea Sovietică în timpul războiului de nouă ani din Afganistan, estimează Minsterul britanic al Apărării care citează date ale serviciilor de informații de la Londra, potrivit The Guardian.

O combinație de „tactici slabe, acoperire aeriană limitată, lipsă de flexibilitate și o abordare de comandă care este pregătită să întărească eșecurile și greșelile repetate a dus la o rată ridicată a victimelor”, rată care continuă să crească în timpul ofensivei din Donbas, se precizează în raportul britanic.

”Publicul rus s-a dovedit, în trecut, sensibil la victimele suferite în timpul războaielor purtate din alegere. Pe măsură ce victimele suferite în Ucraina continuă să crească, acestea vor deveni mai evidente, iar nemulțumirea publicului față de război și dorința de a o exprima vor crește”, mai notează Minsterul Apărării de la Londra.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 May 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/mpZMMMUOI9



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/wTIofOVxC0