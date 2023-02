Cele mai recente informații ale Ministerului Apărării din Marea Britanie arată că „un factor cheie” în presupusa încetare a campaniei de recrutare a prizonierilor din cadrul grupului de mercenari rus Wagner este probabil „rivalitatea din ce în ce mai directă dintre ministerul rus al Apărării și Wagner”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 February 2023



