Viața lui Liviu poate fi salvată cu 70.000 de euro. Băiatul de 12 ani, bolnav de morbus osler și cancer, trebuie tratat și operat în Austria Marți, 16 februarie 2021, 08:34

Liviu-Alexandru Stoian, din Alexandria, are 12 ani și este olimpic la engleză, dar este un copil grav bolnav. Are maladia morbus osler, cancer la vezica urinară, dar și hidronefroză congenitală. Viața îi poate fi salvată cu un tratament complex, care poate fi făcut la o clinică din Viena, capitala Austriei. Pentru asta, copilul are nevoie de 70.000 de euro.