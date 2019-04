Liviu Dragnea, la Suceava: Atac la Iohannis şi la Opoziţie, acuzaţii aduse lui Ludovic Orban şi avertisment către şeful Transgaz

Dragnea, linşaj la adresa Opoziţiei: „Ne luptăm cu nişte perverşi cum această ţară nu a avut. Oameni care urăsc România şi au vândut bucăţi din această ţară!”

„Ne luptăm cu nişte perverşi cum această ţară nu a avut. Oameni care urăsc România şi au vândut bucăţi din această ţară. Da, Codrin. Trag din toate părţile. M-au lovit puţin la coloană, dar tot dreaptă rămâne. Nu pot să mă fac ca ghiocelul. Credeţi că mie nu mi-ar fi plăcut să fac ca unii care au plecat de la noi, că nici nu cred că au fost vreodată cu sufet. Unul care a plecat de aici şi care v-a datorat tot, inclusiv ultimul post. Puteam să stau acasă ci Irina, să mănânc popcorn şi să spun luaţi direct la SRI, DNA şi Cotroceni”, a declarat Liviu Dragnea.

El a continuat şi cu un atac la adresa lui Klaus Iohannis: ”S-a pornit un val pe care nu îl vor putea opri. Noi suntem ciuma roșie? Noi am tăiat salariile? A furat 6 case de la statul român și nu vrea să dea banii înapoi? El vorbește de corupție (n.r. Klaus Iohannis)?

Dragnea, acuzaţie la adresa lui Orban: „A ieșit din minister şi i-au sărit din geantă zeci de mii de euro!”

Dragnea nu l-a uitat nici pe liderul PNL Ludovic Orban. „Răzvan (n.r. Cuc, ministrul Transporturilor) nu are timp acum, dar îl sfătuiesc să spună ce a fost pe vremea lui Orban la Ministerul Transporturilor. Jandarmul ăla de la poartă are curaj și spune cum a ieșit din minister și cum i-au sărit din geantă zeci de mii de euro. Poate are curaj și o să spună, dacă nu are, nu îl condamn, poate o să îi fie frică.”, a declarat Liviu Dragnea.

Avertisment către şeful Transgaz: „Îl rog pe domnul Sterian de la Transgaz să nu mai blocheze extinderea reţelelor de gaze din România!”

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, i-a solicitat, joi, directorului general al companiei de transport gaze naturale Transgaz, Ion Sterian, „să nu se opună extinderii reţelelor de gaze din România”.

El a declarat, în cadrul Conferinţei judeţene a PSD Suceava, că „economia din România are nevoie de surse de energie ca să se dezvolte” şi a cerut şefului Transgaz „să nu se joace cu această chestiune”.

„Va veni şi componenta care ştiu că vă interesează şi e normal să vă intereseze de reţele de gaze naturale. Şi o spun de aici de la Dumbrăveni, din Suceava. Îl rog pe domnul Sterian de la Transgaz să nu mai blocheze extinderea reţelelor de gaze din România şi îi cer şi domnului ministru Bădălău (ministrul Economiei n.red.) să ia foarte în serios această chestiune. România, comunităţile, economia din România are nevoie de surse de energie ca să se dezvolte şi vă rog să nu vă jucaţi cu această chestiune. Să nu credeţi că dacă sunteţi înconjurat de opt sau nouă foşti generali SRI ca şi consilieri, puteţi să faceţi ce vreţi cu averea României”, a afirmat Dragnea.

Dragnea a continuat campania de promisiuni, pe care le face în toate zonele în care merge.

La Suceava, a ieşit cu anunţul că în curând va propune un proiect de lege care să pedepsească din start calitatea dublă şi să interzică firmelor care aduc marfă inferioară în ţară să mai activeze.

„Voi propune o lege care să pedepsească calitatea dublă. Dacă cineva îşi permite să aducă produse mai slabe decât la ei în ţară să plătească şi să scoatem magazinele din ţară. Prea mult timp s-au învăţat că România trebuie să vândă orice pe nimic„, a spus el.

