Un tânăr care livra pizza a devenit erou în SUA, după ce a salvat cinci copii, cu vârste între 1 și 18 ani, dintr-un incendiu produs în Lafayette, oraș din statul american Indiana.

Nicholas Bostic, 25 de ani, a explicat ulterior că totul s-a petrecut după miezul nopții, când a trecut prin fața casei și a observat flăcările. Neavând telefonul la îndemână ca să sune la numărul de urgență, bărbatul a reușit să intre în casa cu două etaje și a început să strige și să întrebe dacă este cineva.

