Nicușor Dan, tradiție pentru câștigarea alegerilor

Întrebat unde va aștepta primele rezultate oficiale, Nicușor Dan a declarat că va face acest lucru în Parcul Cișmigiu. „O să avem un ecran ca să vedem exit poll-ul”, a spus Nicuşor Dan.

În același timp, primarul general din București a declarat că va aștepta primele rezultate oficiale în Parcul Cișmigiu deoarece acolo a aflat primele rezultatele atunci când a câștigat cel de-al doilea mandat pentru București.

Întrebat de către jurnaliști dacă face acest lucru pentru că este superstițios, Nicușor Dan a răspuns că „da”.

„Până la urmă, rezultatul îl vom afla, probabil, în cursul nopții, pentru că numărarea voturilor se va face foarte repede. Atunci vom vedea și diferențele dintre ceea ce declară oamenii și ceea ce au votat cu adevărat”, a încheiat candidatul independent, Nicuşor Dan.

Primele declarații înainte de rezultatele Exit Poll

Candidatul independent a declarat că, la acest moment, este „optimist” în ceea ce privește primele rezultate Exit Poll.

Întrebat de către jurnaliști despre informațiile pe care le are referitor la rezultate, Nicușor Dan susține că are „niște date, dar nu am voie să le spun”. În același timp, el susține că este optimist referitor la rezultate.

„Vă răspund că suntem optimiști, dar încurajăm oamenii să iasă în continuare la vot”, a spus Nicuşor Dan.

Deși Nicușor Dan va aștepta primele rezultate oficiale în Parcul Cișmigiu, candidatul independent și-a amenajat sediul de campanie în fosta berărie Gambrinus.

