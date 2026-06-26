„Modificare legislativă importantă pentru șoferii cărora le-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce! Începând cu 1 iulie 2026, testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație nu va mai fi susținut la sediul Serviciului Siguranță Rutieră, ci la sediul oricărui serviciu public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din țară”, se arată în postarea publicată de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, pe Facebook.

Conform postării, programarea, dar și verificarea oportunității de a susține testarea, vor fi făcute exclusiv la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

„Atât programarea cât și verificarea oportunității de a susține testarea se vor face exclusiv la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

Cetățenii sunt invitați să se informeze în prealabil cu privire la programul de lucru și condițiile de prezentare la serviciul ales”, a mai transmis Inspectoratul de Poliție Județean Constanța.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE