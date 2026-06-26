„Modificare legislativă importantă pentru șoferii cărora le-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce! Începând cu 1 iulie 2026, testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație nu va mai fi susținut la sediul Serviciului Siguranță Rutieră, ci la sediul oricărui serviciu public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din țară”, se arată în postarea publicată de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, pe Facebook.

Conform postării, programarea, dar și verificarea oportunității de a susține testarea, vor fi făcute exclusiv la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

„Atât programarea cât și verificarea oportunității de a susține testarea se vor face exclusiv la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

Cetățenii sunt invitați să se informeze în prealabil cu privire la programul de lucru și condițiile de prezentare la serviciul ales”, a mai transmis Inspectoratul de Poliție Județean Constanța.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Numele lui Siegfried Mureșan e astăzi pe buzele tuturor, dar toți care îl știu de la TV sau din politică au rămas surprinși să afle cine este soția sa, de fapt! Și ea o figură cunoscută și importantă în România. Da, e vorba chiar despre ea
Viva.ro
Numele lui Siegfried Mureșan e astăzi pe buzele tuturor, dar toți care îl știu de la TV sau din politică au rămas surprinși să afle cine este soția sa, de fapt! Și ea o figură cunoscută și importantă în România. Da, e vorba chiar despre ea
Elena Udrea, dezvăluiri despre Siegfried Mureşan, propunerea de premier a PNL, USR și UDMR. „Bolojan, Kovesi, Coldea, sorosistii de la Bruxelles...” Ce spune fosta ministră despre Siegfried Mureșan
Unica.ro
Elena Udrea, dezvăluiri despre Siegfried Mureşan, propunerea de premier a PNL, USR și UDMR. „Bolojan, Kovesi, Coldea, sorosistii de la Bruxelles...” Ce spune fosta ministră despre Siegfried Mureșan
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
gsp
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
GSP.RO
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
Propagandiștii apropiați de Vladimir Putin „s-au activat” în urma scandalului de la Cluj-Napoca » Au același plan legat de România
GSP.RO
Propagandiștii apropiați de Vladimir Putin „s-au activat” în urma scandalului de la Cluj-Napoca » Au același plan legat de România
Parteneri
WOW! Mirabela Grădinaru, apariție de senzație la ambasada Americii! NU mai poartă rochii cuminți, așa chiar nu ai văzut-o niciodată! A atras toate privirile la brațul președintelui
Libertateapentrufemei.ro
WOW! Mirabela Grădinaru, apariție de senzație la ambasada Americii! NU mai poartă rochii cuminți, așa chiar nu ai văzut-o niciodată! A atras toate privirile la brațul președintelui
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
Avantaje.ro
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
Gabriela Prisacariu Oțil, apariție incendiară în costum de baie roz pe plajă. Mesajul amuzant: „Muncesc pentru copilul meu”
Tvmania.ro
Gabriela Prisacariu Oțil, apariție incendiară în costum de baie roz pe plajă. Mesajul amuzant: „Muncesc pentru copilul meu”

Știri România

Primul răspuns direct primit de Nicușor Dan de la un penelist, după ce președintele a acuzat partidul că s-a răzgândit: „Preferați să protejați PSD”
Politică 26 iun.
Primul răspuns direct primit de Nicușor Dan de la un penelist, după ce președintele a acuzat partidul că s-a răzgândit: „Preferați să protejați PSD”
PNL explică de ce nu a vrut să accepte vineri seara nominalizarea lui Sorin Grindeanu ca prim ministru: „Au provocat criza, apoi s-au prefăcut că vin cu soluții”
Politică 26 iun.
PNL explică de ce nu a vrut să accepte vineri seara nominalizarea lui Sorin Grindeanu ca prim ministru: „Au provocat criza, apoi s-au prefăcut că vin cu soluții”
Parteneri
Infractor prins după o urmărire spectaculoasă. Un șofer și-a oferit mașina polițistului: „Urcați în spate!”
Adevarul.ro
Infractor prins după o urmărire spectaculoasă. Un șofer și-a oferit mașina polițistului: „Urcați în spate!”
Care sunt, de fapt, criteriile de departajere la CM 2026. Ce se întâmplă dacă două echipe termină la egalitate
Fanatik.ro
Care sunt, de fapt, criteriile de departajere la CM 2026. Ce se întâmplă dacă două echipe termină la egalitate
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Elle.ro
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

Legătura neștiută dintre Patricia Vizitiu și Gabi Tamaș, câștigătorul Survivor: „Ne știm de mulți ani”
Exclusiv
Stiri Mondene 26 iun.
Legătura neștiută dintre Patricia Vizitiu și Gabi Tamaș, câștigătorul Survivor: „Ne știm de mulți ani”
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, acuzată că cerșește pe internet: „Nu cer bani. Cer lucruri”. Cum au reacționat fanii
Stiri Mondene 26 iun.
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, acuzată că cerșește pe internet: „Nu cer bani. Cer lucruri”. Cum au reacționat fanii
Parteneri
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
TVMania.ro
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
Ce amendă primeşti pentru vorbit la telefon în trafic de la 1 iulie. Sancţiuni mai drastice
ObservatorNews.ro
Ce amendă primeşti pentru vorbit la telefon în trafic de la 1 iulie. Sancţiuni mai drastice
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Libertateapentrufemei.ro
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Parteneri
David Popovici, după cel mai bun timp al carierei la 50 de metri: „Cu prietenul meu brazilian mă văd mâine, la sută”
GSP.ro
David Popovici, după cel mai bun timp al carierei la 50 de metri: „Cu prietenul meu brazilian mă văd mâine, la sută”
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
GSP.ro
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
Parteneri
Trei surori au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
Mediafax.ro
Trei surori au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Nicușor Dan a semnat! Ce se va întâmpla cu adaosul comercial la alimentele de bază
Redactia.ro
Nicușor Dan a semnat! Ce se va întâmpla cu adaosul comercial la alimentele de bază
BREAKING NEWS Avion făcut bucăți, după ce a lovit cel mai înalt zgârie-nori din Beijing! Câte persoane erau la bord
KanalD.ro
BREAKING NEWS Avion făcut bucăți, după ce a lovit cel mai înalt zgârie-nori din Beijing! Câte persoane erau la bord

Politic

Primul răspuns direct primit de Nicușor Dan de la un penelist, după ce președintele a acuzat partidul că s-a răzgândit: „Preferați să protejați PSD”
Politică 26 iun.
Primul răspuns direct primit de Nicușor Dan de la un penelist, după ce președintele a acuzat partidul că s-a răzgândit: „Preferați să protejați PSD”
PNL explică de ce nu a vrut să accepte vineri seara nominalizarea lui Sorin Grindeanu ca prim ministru: „Au provocat criza, apoi s-au prefăcut că vin cu soluții”
Politică 26 iun.
PNL explică de ce nu a vrut să accepte vineri seara nominalizarea lui Sorin Grindeanu ca prim ministru: „Au provocat criza, apoi s-au prefăcut că vin cu soluții”
Parteneri
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
ZiaruldeIasi.ro
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
Ousmane Dembele, hat-trick în 25 de minute în Norvegia – Franța! Balonul de Aur a scris istorie la Campionatul Mondial
Fanatik.ro
Ousmane Dembele, hat-trick în 25 de minute în Norvegia – Franța! Balonul de Aur a scris istorie la Campionatul Mondial
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație