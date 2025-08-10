Situație critică în județul Buzău, din cauza secetei

Locuitorii din diverse zone ale țării se confruntă cu o criză acută de apă din cauza secetei și a rețelelor subdimensionate. Oamenii au acces la apă doar câteva ore pe zi, în anumite zile ale săptămânii, fiind nevoiți să facă eforturi considerabile pentru a-și asigura necesarul.

În comuna Beceni, locuitorii au apă doar de duminică dimineața până miercuri. Situația este deosebit de dificilă pentru cei care locuiesc la bloc. Primarul Adrian Burlacu trage un semnal de alarmă și spune că inclusiv pompierii din localitate nu au apă.

„Pompierii nu au apă. Sunt racordați la aceeași rețea stradală și Doamne ferește de un incendiu nu au cum să plece și trebuie să așteptăm forțe de la Buzău”, a declarat primarul Burlacu.

Probleme similare și în Mehedinți

În satul Bobăița din județul Mehedinți, rețeaua de alimentare este de asemenea subdimensionată. Locuitorii se plâng de probleme cronice cu aprovizionarea cu apă. Primăria a depus un proiect prin programul Anghel Saligny pentru reabilitarea sistemului.

Aici, locuitorii se plâng că au avut întotdeauna probleme cu alimentarea cu apă și au existat des situații în care autoritățile au oprit-o.

Soluții și investiții necesare

„Suma la care se ridică alimentarea cu apă pe care am obținut-o prin Anghel Saligny se ridică la valoarea de 6.300.000 de lei. Cuprinde lucrările de schimbare totală a conductelor din rețeaua de distribuție, precum si reabilitarea sistemului de captare”, a explicat primarul din Molovăț.

Guvernul intenționează să amâne investițiile care nu sunt urgente din cauza resurselor financiare limitate. Ministerul Dezvoltării a prioritizat 35% din proiecte pentru a aborda cele mai presante nevoi.

Locuitorii afectați cer autorităților să investească în extinderea și modernizarea rețelelor de apă pentru a preveni astfel de crize în viitor.

Seceta este o problemă generală la nivelul Europeni. În luna iulie a acestui an a fost înregistrată secetă record în mai multe state membre ale blocului comunitar.

