Din cauza situației critiice în care se află, Electrocentrale riscă să nu poată asigura căldura pentru cetățeni, școli, grădinițe şi agenţi economici în această iarnă, motiv pentru care a solicitat bani de la Guvern. Este vorba despre 350 de milioane de lei, sumă care ar urma să fie luată Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia executivului.

„Numai prin alocarea acestei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se asigură continuarea serviciului public de alimentare cu energie termică pentru cele peste 40.000 de apartamente, agenţi economici, instituţii publice, şcoli şi spitale din Craiova precum şi pentru Ford Otosan, unul din cei mai producători şi exportatori din Romania”, se arată într-o nota de fundamentare a unui proiect de act normativ elaborat de Ministerul Energiei și pus în dezbatere publică pe 22 septembrie.

La rândul său, Executivul justifică alocarea sumei pentru evitarea blocării activității Electrocentrale Craiova, lucru care ar afecta direct populația Craiovei și ar periclita producția Ford.

„Această suplimentare va permite continuarea activităţii Societăţii Electrocentrale Craiova SA şi pregătirea acesteia pentru sezonul rece. Prin suplimentarea bugetului Ministerului Energiei pe anul 2025 cu suma solicitată se poate evita riscul blocării activităţii Societăţii Electrocentrale Craiova SA, având drept consecinţă directă, imposibilitatea asigurării alimentării cu energie termică a Municipiului Craiova, respectiv a producătorului Ford Otosan’, se menţionează în actul normativ.

