Prezența rusă în Svalbard, permisă printr-un tratat din 1925, stârnește temeri de securitate pentru Norvegia. Populația orașului minier a scăzut dramatic, iar legăturile cu Norvegia s-au deteriorat în ultimii ani.

Relațiile dintre comunitățile norvegiene și ruse s-au deteriorat în ultimii ani, cu parade rusești sau încetarea schimburilor de vizite de sărbători între localnici.

Populația din Barentsburg a scăzut la aproximativ 340 de locuitori, mulți ruși liberali părăsind orașul, în timp ce izolarea celor rămași a crescut.

Bustul lui Lenin din piața centrală

Deși se află sub controlul Norvegiei, membră NATO, prezența rusă este puternică în Barentsburg, vestul insulei Spitsbergen. Așezarea minieră are o atmosferă rusească pronunțată, cu un bust al lui Vladimir Lenin în piața centrală, inscripții în chirilică și steaguri rusești fluturând pe clădiri.

Vladimir Ilici Lenin (Ulanov), 1870-1924, a fost un revoluționar, politician și teoretician politic rus care a fost fondatorul și primul șef de guvern al Rusiei Sovietice din 1917 până la moartea sa în 1924, și al Uniunii Sovietice începând din 1922. În calitate de fondator și lider al bolșevicilor, Lenin a condus Revoluția din Octombrie, care a instituit primul stat socialist din lume.

Serviciile și produsele sunt în mare parte rusești. Această situație neobișnuită se datorează unui tratat din 1925 care oferă Norvegiei suveranitatea asupra arhipelagului, dar permite și altor țări să exploateze resursele locale, în special prin minerit. Rușii sunt prezenți aici din anii 30.

Atestat din 1906, orașul, 2 kilometri pătrați, a fost fondat de olandezi ca un centru de exploatare a cărbunilor. Aceștia și-au vândut concesiunea Uniunii Sovietice. Din 1932 compania de stat Arktikugol a exploatat resursele locale.

Excluși din Consiliul de Turism

Potrivit portalului Visitsvalbard, în 2022, compania de stat rusă Trust Artikugol a fost exclusă din Consiliul de Turism din Svalbard, „din cauza invaziei Ucrainei de către Rusia și a încălcărilor aferente dreptului internațional și drepturilor omului”.

În Barentsburg se găsește cea mai nordică misiune diplomatică de pe glob, un consulat rusesc.

„Oamenii au încetat să se viziteze de sărbătorile naționale”

În trecut, relațiile dintre localitățile norvegiene și cele rusești erau mai bune. Potrivit primarului din Longyearbyen, Terje Aunevik, „locuitorii au încetat să facă schimb de vizite de sărbătorile naționale”.

Pentru cei aproximativ 340 de locuitori ai Barentsburgului, situația înseamnă o izolare tot mai mare. Mulți ucraineni și ruși liberali au părăsit orașul.

O femeie sosită recent din Moscova pentru a lucra în turism s-a declarat „disperată” să plece.

Deși extracția de cărbune nu mai este profitabilă, Rusia nu pare dispusă să-și închidă așezarea. Aceasta păstrează o valoare propagandistică și potențial de informații pentru regimul lui Vladimir Putin.

Rusia a propus chiar înființarea unui centru de cercetare pentru oameni de știință din Sudul Global, deși este puțin probabil ca Norvegia să aprobe acest lucru.

Svalbard este un teritoriu insular în Oceanul Arctic, format din Insula Spitsbergen, insula Kvitøya și Insula Urșilor (Bjørnøya). Svalbard este situat la 600 de kilometri de coastele Norvegiei și este administrat de Oslo.

