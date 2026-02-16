Ce locuri de muncă bine plătite nu pot fi înlocuite de inteligența artificială

Un clasament realizat de Resume Now a analizat cele mai bine plătite joburi care au cele mai mici șanse să fie înlocuite de inteligența artificială. Studiul s-a bazat pe datele Departamentului Muncii din SUA și pe informații salariale oficiale. Au fost luate în calcul trei calități esențiale:

capacitatea de adaptare,

rezistența la stres,

autocontrolul.

Doar profesiile cu scoruri ridicate la toate aceste capitole și cu salarii de cel puțin 74.000 de dolari anual au intrat în top. Recent, a fost stabilit și topul celor 40 de locuri de muncă pe cale de dispariție până în 2028 din cauza inteligenței artificiale.

Asistenții medicali anesteziști sunt pe primul loc în topul celor 20 de joburi care nu pot fi înlocuite de AI

Asistenții din ATI sunt primii în clasament, cu un salariu mediu anual de aproape 195.000 de dolari. Rolul lor este vital în timpul operațiilor.

Ei trebuie să reacționeze rapid la orice schimbare bruscă a stării pacientului. Deși AI poate monitoriza semnele vitale, nu poate lua decizii clinice în fracțiuni de secundă, în situații limită.

Medicii de urgență și chirurgii ocupă locul doi în clasament

Medicii de urgență, cu venituri de peste 300.000 de dolari anual, lucrează în condiții de presiune extremă. Aceștia stabilesc rapid un diagnostic, tratează simultan mai mulți pacienți și iau decizii critice uneori cu informații incomplete.

Chirurgii generaliști, care pot câștiga peste 339.000 de dolari pe an, se confruntă cu situații imprevizibile în sala de operație. Tehnologia îi ajută, dar nu poate înlocui experiența și judecata lor.

Locurile de muncă din aviație care nu pot fi înlocuite de inteligența artificială

Piloții comerciali, copiloții, mecanicii și controlorii de trafic aerian ocupă următoarele locuri în top. Chiar dacă zborurile sunt puternic automatizate, intervenția umană rămâne esențială în caz de urgență sau condiții extreme.

Două domenii care vor fi dependente de factorul uman

Judecătorii, avocații și farmaciștii sunt alte exemple de profesii în care analiza, responsabilitatea și interacțiunea umană sunt decisive. Inteligența artificială poate ajuta la căutarea informațiilor sau la analizarea documentelor, dar nu poate înlocui discernământul, empatia și responsabilitatea personală.

Medicii veterinari, printre profesiile greu de înlocuit de inteligența artificială

Și medicii veterinari se află în topul meseriilor care rezistă în fața automatizării. Cu un salariu mediu anual de peste 106.000 de dolari, aceștia trebuie să ia decizii medicale pentru pacienți care nu își pot descrie simptomele.

În plus, relația cu proprietarii animalelor, adesea emoțională și tensionată, presupune empatie și comunicare clară. Inteligența artificială poate ajuta la interpretarea analizelor sau la stabilirea unor posibile diagnostice, dar nu poate înlocui experiența clinică, intuiția și compasiunea necesare în astfel de situații.

Farmaciștii au un rol esențial care nu poate fi preluat complet de AI

Farmaciștii sunt una dintre meseriile considerate greu de înlocuit de inteligența artificială. Cu un salariu mediu anual de peste 124.000 de dolari, aceștia nu doar eliberează medicamente, ci verifică doze, posibile interacțiuni periculoase și oferă sfaturi esențiale pacienților.

Deși sistemele automatizate pot ajuta la gestionarea rețetelor sau a stocurilor, responsabilitatea finală rămâne una umană. În situații de urgență, în caz de erori sau când un pacient are reacții adverse, experiența și judecata profesională a farmacistului sunt decisive.

Operatorii de reactoare nucleare ar putea rezista în fața schimbărilor AI

Operatorii de reactoare nucleare se află și ei în topul profesiilor rezistente la inteligența artificială. Cu un salariu mediu anual de aproximativ 74.500 de dolari, aceștia supraveghează sistemele care produc energie nucleară și trebuie să reacționeze imediat la orice defecțiune.

Munca lor presupune concentrare maximă, perioade lungi de atenție susținută și decizii rapide în situații cu risc ridicat. Deși tehnologia ajută la monitorizarea instalațiilor, în momente critice este nevoie de intervenție umană. O eroare poate avea consecințe grave, iar responsabilitatea nu poate fi delegată unui algoritm.

CEO, directori financiari și experți în securitate IT vor fi mai greu de înlocuit

Funcțiile de conducere rămân relativ protejate. Directorii generali și financiari trebuie să ia decizii strategice în contexte incerte, iar responsabilitatea finală le aparține.

În același timp, experții în securitate cibernetică și analiștii în securitate cibernetică sunt tot mai căutați. Paradoxal, chiar tehnologia generează nevoia de specialiști care să o supravegheze.

