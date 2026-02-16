70% dintre clienți pierduți din cauza chatboturilor

Un studiu publicat de Microsoft în iulie, bazat pe 200.000 de conversații cu chatbotul Co-Pilot, arată că numeroase profesii, inclusiv unele considerate până de curând „sigure”, sunt puternic expuse automatizării.

Joe Turner, scriitor independent în vârstă de 38 de ani, susține că a pierdut 70% dintre clienți în ultimii doi ani din cauza exploziei instrumentelor bazate pe IA, ceea ce i-a redus veniturile cu 120.000 de lire sterline.

„Este o trădare”, spune el.

„Ți-ai investit toată inima și sufletul în asta atât de mult timp și, dintr-odată, ești înlocuit de o mașinărie. Te gândești mereu: «Nu mi se va întâmpla niciodată asta»”.

Potrivit cercetării, aproximativ 85% din sarcinile pe care le îndeplinea Turner pot fi realizate de inteligența artificială.

40 de locuri de muncă cele mai expuse automatizării

Analiza indică faptul că sistemele automatizate ar putea realiza:

cel puțin 90% din munca istoricilor și matematicienilor,

aproximativ 80% din activitatea jurnaliștilor și agenților de vânzări,

peste 70% din sarcinile din relațiile cu clienții și consultanță financiară.

Lista completă a celor mai expuse 40 de profesii:

Interpreți și traducători – 98% Istorici – 91% Matematicieni – 91% Corectori și editori de text – 91% Programatori (codare automată) – 90% Scriitori și autori – 85% Asistenți în statistică – 85% Reprezentanți de vânzări – 84% Redactori tehnici – 83% Jurnaliști – 81% Însoțitori de bord – 80% Operatorii call-center – 80% Editori – 78% Profesori de management agricol și gospodărie – 77% Politologi – 77% Specialiști în știința datelor – 77% Geografi – 77% Prezentatori radio și DJ – 74% Angajați în firme de brokeraj – 74% Dezvoltatori web – 73% Reprezentanți servicii relații cu clienții – 72% Funcționari deschidere conturi – 72% Agenți de turism și ticketing – 71% Analiști de cercetare de piață – 71% Îngrijitori / personal suport general – 70% Profesori de business – 70% Consultanți financiari personali – 69% Profesori de economie – 68% Analiști de management – 68% Operatorii centrale telefonice – 68% Telemarketeri – 66% Agenți de vânzări publicitate – 66% Arhivari – 66% Operatori comunicații urgență (112) – 66% Profesori de biblioteconomie – 65% Promotori și demonstratori produse – 64% Modele (industria fashion/publicitate) – 64% Specialiști relații publice (PR) – 63% Lucrători la ghișeu și închirieri – 62% Gazde / hostess (evenimente, restaurante, hoteluri) – 60%

„Nu eliminăm locuri de muncă”

Kiran Tomlinson, cercetător senior la Microsoft, susține că studiul „explorează ce categorii de locuri de muncă pot utiliza în mod productiv chatboții cu inteligență artificială, nu elimină sau înlocuiesc locuri de muncă”.

Cu toate acestea, mulți dintre cei afectați rămân sceptici.

„Așa vor ei să promoveze situația”, comentează Turner.

Cert este că, până în 2028, numeroase profesii, în special cele bazate pe procesare de informație, text, analiză și comunicare, vor suferi transformări majore.

Pentru angajați și companii deopotrivă, adaptarea și recalificarea rapidă ar putea face diferența dintre dispariție și reinventare profesională.

Și Geoffrey Hinton, cunoscut ca „Nașul inteligenței artificiale”, a dezvăluit care sunt locurile de muncă ce vor fi cel mai rapid înlocuite de AI.

