IA elimină 25.000 de joburi lunar și crează doar 9.000

„Inteligența artificială distruge unele locuri de muncă, creează altele și face mulți lucrători mai valoroși – toate în același timp”, notează jurnaliștii Fortune.

Studiul separă efectele IA în două categorii:

Substituție: IA înlocuiește complet lucrătorii. Estimările arată că aproximativ 25.000 de locuri de muncă sunt eliminate lunar, în SUA, din această cauză.

Augmentare: IA crește productivitatea angajaților existenți, generând aproximativ 9.000 de locuri de muncă noi lunar.

Mai exact, în timp ce 25.000 de joburi dispar din cauza IA, alte 9.000 apar. Astfel, în fiecare lună sunt eliminate 16.000 de locuri de muncă din America.

„Analiza nu surprinde pe deplin creșterea compensatorie a angajărilor legată de investițiile în infrastructura inteligenței artificiale”, precizează economiștii Goldman.

Astfel, impactul real ar putea fi mai mic decât estimează economiștii.

De asemenea, analiza Goldman nu se bazează pe o numărătoare directă a locurilor de muncă pierdute din cauza IA și a locurilor de muncă create de IA în timp real, ci pe inferențe derivate dintr-o analiză de regresie.

Locurile de muncă cel mai expuse substituției includ posturi administrative, de rutină sau din categoria „gulerelor albe”, precum introducerea de date, facturare și servicii pentru clienți.

Tocmai de aceea, mulți tineri se reorientează către meseriile „murdare”.

Generația Z, cea mai vulnerabilă

Tinerii sub 30 de ani, din Generațiza Z, sunt cei mai afectați, deoarece ocupă majoritatea rolurilor de rutină automatizate.

Diferențele salariale și ratele șomajului dintre lucrătorii entry-level și cei cu experiență s-au mărit semnificativ, conform analizei de regresie a Goldman Sachs.

„Fără experiența acumulată și judecata specializată care îi izolează pe lucrătorii seniori, aceștia au puține șanse de a se desprinde din funcții”, explică studiul.

Deși Generația Z este fluentă în utilizarea IA și poate crea noi oportunități, efectele pozitive vor apărea mai lent, necesitând abilități diferite pentru a profita de ele.

Inteligența artificială schimbă profund piața muncii în SUA, eliminând lunar mii de locuri de muncă entry-level, dar oferind în același timp noi oportunități pentru cei care se adaptează rapid.

Problema principală pentru tineri este că rolurile lor sunt primele vizate de automatizare, iar beneficiile IA se materializează mai greu.

Ben Pascut, consultant în inteligență artificială cu doctorat la Cambridge și român stabilit în Statele Unite, a explicat într-un interviu pentru Libertatea cum va transforma AI economia globală și ce profesii sunt cele mai expuse.

