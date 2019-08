Profită de Oferta Specială pregătită de Europa Travel și rezervă până la 30 august, circuitul-pelerinaj în Israel la tariful special de 469 euro/persoană – redus de la 499 euro, valabil pentru plecarea din 13.09, și primești bonus excursia la Hozeva și Mănăstirea Sfântul Sava!

Haifa și Nazaret

Privit ca pe un oraș cosmopolit și cu aer exotic, Haifa este și o destinație importantă de pelerinaj, îndeosebi pentru practicanții religiei bahaiste, aici aflându-se unul dintre cele mai importante Temple Baha`i înconjurate de superbe grădini terasate parte din UNESCO, de pe culmea Muntelui Carmel. Tot în Haifa mai poți vizita și Biserica Stella Maris a Ordinului Carmelit, care se află fix deasupra grotei unde se spune că a trăit Profetul Elijah.

Un alt loc de mare importanță pentru creștini este Nazaret, orașul copilăriei lui Hristos alături de Maria și păstorul Iosif, unde te poți pierde pe străzile labirintice ale centrului vechi dominat de Biserica Buna Vestire, clădită fix pe locul unde Fecioara a primit vestea Nașterii Fiului Domnului, adusă de Arhanghelul Gavriil.

Pe drumul minunilor

Pelerinajul continuă spre Muntele Tabor, un loc biblic unde s-a produs Schimbarea la Față, evenimentul din viața lui Hristos prin care oamenilor li s-a arătat adevărata lumină a lui Dumnezeu. Pelerinajul continuă cu descoperirea locurilor unde Isus a înfăptuit minuni și vindecări pe drumul spre Cana Galileii. Primul dintre aceste locuri este Biserica Minunii și Casa Nunții, strâns legată de transformarea apei în vin așa cum a fost consemnată în Evanghelia după Ioan.

În Capernaum, locul unde Isus a locuit o vreme după ce a plecat din Nazaret, a fost înfăptuită vindecarea miraculoasă a slăbănogului la ieșirea din Sinagoga albă, în timp ce, Tabgha este relatată în Evanghelia după Matei ca fiind locul unde Isus a înmulțit pâinile și peștii. Mai poți urca și pe Muntele Fericirilor pentru a vizita Biserica ridicată pe locul unde Mântuitorului a predicat pentru prima dată despre „fericiri”.

Din Tiberias ai posibilitatea să te îmbarci într-o scurtă croazieră pe apele Mării Galileii, punct din care vei porni și spre locul unde Iordanul părăsește marea pentru a intra în apele sfinte ale Botezului. În Ierihon, cea mai veche așezare de pe pământ vei vizita Dudul lui Zacheu, iar la mică distanță se înalță Mănăstirea Sfântului Gherasim din pustiul deșertului Iudeei.

Ierusalim – Orașul Păcii

Mai bine de 3 milioane de pelerini ajung în fiecare an în Cetatea Sfântă a Ierusalimului, unde se aglomerează temple, biserici și sinagogi, acesta fiind cel mai important loc de pelerinaj pentru creștini, musulmani și evrei. Intră în orașul vechi prin Poarta Sfântul Ștefan de unde pornește Via Dolorosa – Drumul Crucii pe care a mers Hristos ducând Crucea în spate spre Golgota, cu cele 14 opriri pentru biciuire.

Dramatismul pelerinajului se intensifică cu cât înaintezi mai mult spre Biserica Sfântului Mormânt, locul unde flacăra Învierii se aprinde în noaptea sfântă a Paștilor. Urcă pe Muntele Măslinilor pentru a vizita Mănăstirea Pater Noster, clădit pe locul unde discipolii lui Hristos au învățat puternica rugăciune Tatăl Nostru, iar apoi mergi la Biserica Tuturor Națiunilor din Grădina Ghetsimani.

În pelerinajul în Ierusalim vei trece și pe lângă alte atracții importante precum Zidul Plângerii, vechea sinagogă în aer liber unde evreii trebuie să ajungă măcar o dată în viață, Domul Stâncii, locul de unde Profetul Mahomed s-a ridicat la ceruri sau Mormântul Regelui David de pe Muntele Sionului.

