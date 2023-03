Prezent la Parlament, la Congresul extraordinar al organizației de femei a PNL, Lucian Bode a oferit vineri propria versiune asupra modului în care s-a ajuns ca Senatul să voteze miercuri proiectul care dezincriminează abuzul în serviciu sub pragul de 250.000 de lei.

„Eu am participat la activitatea de duminică de la Vila Lac, activitatea Coaliției. 80% din timp am discutat despre amendamentele la legea privind pensiile speciale. Discuțiile legate de Codul Penal și de procedură penală au fost marginale și ministrul Predoiu a fost mandatat de Coaliție să discute cu grupurile parlamentare să găsească o soluție… Eu, participant la respectiva discuție, nu am auzit nicio clipă vorbindu-se despre 250.000 de lei. Nu a fost nimeni informat, nu doar eu, nici un membru al Coaliției prezent la respectiva discuție nu a discutat despre 250.000 de lei sau 9.000 de lei”, a fost poziția exprimată de Lucian Bode, la trei zile după votul din Senat.

Președintele Comisiei Juridice din Senat, Cristian Niculescu-Țâgârlaș, a declarat, miercuri, pentru Libertatea, că amendamentul privind pragul de 250.000 de lei a fost votat după ce a existat „o decizie politică în Coaliție”.

„Decizia CCR stabilește clar decizia Parlamentului să dispună stabilirea unui prag pentru abuzul în serviciu și să demonstreze care este intensitatea vătămării. Puteam impune un prag și de 1001 euro sau 1007 euro. Aceasta este decizia politică și am aplicat-o din punctul de vedere al cuantumului. Din punct de vedere juridic este acoperită de decizia CCR”, a spus senatorul PNL pentru Libertatea.

Lucian Bode susține că votul din Senat nu reprezintă o greșeală, chiar dacă el a fost criticat chiar din interiorul partidului pentru deciziile luate la Vila Lac.

„Cum să fie o greșeală un vot asumat de o majoritate parlamentară? Cum să spui că a fost o greșeală?”, a replicat secretarul general al PNL când a fost întrebat dacă votul din Senat a fost o greșeală, cum afirmase miercuri Raluca Turcan.

Criticat pentru faptul că decizia a fost luată în cerc restrâns, Bode spune că Biroul Politic Național al PNL va lua o decizie statutară înainte de votul decisiv din Camera Deputaților.

„Eu susțin ca toate deciziile să fie discutate în grupul parlamentar și senatorii să fie informați. E posibil ca aceste să nu fi avut loc în grup, dar nu există ca senatorii României să voteze în necunoștință de cauză”, a completat Bode.

Președinta Senatului, Alina Gorghiu, spune că nu este cazul să fie generat un „nou scandal” încercând să se afle cine și de ce a decis votul din Senat.

„Important e că s-a asumat pragul de 9.000 de lei de conducerea PNL. Săptămâna viitoare vom avea un vot în plen. După votul din Camera Deputaților, acest scandal va fi una dat uitării”, a declarat Alina Gorghiu la Parlament.

Ea a refuzat să răspundă dacă votul din Senat a fost greșeală. Nu a dorit să confirme nici dacă a fost informată despre pragul de 250.000 de lei.

Senatul a votat miercuri un proiect de lege trimis de Guvern în Parlament prin care abuzul în serviciu este dezincriminat sub valoarea de 250.000 de lei. PNL, PSD și UDMR a votat proiectul. Senatorii liberali au susținut că au votat deoarece li s-a comunicat că există o decizie a Coaliție asupra acestui prag.

