„Pasajul suprateran va fi redeschis traficului rutier înaintea începerii anului școlar”, a transmis Primăria Craiova în cadrul unui comunicat.

Lucrările s-au desfășurat preponderent pe timp de noapte din cauza temperaturilor ridicate din lunile de vară.

În perioada rămasă până pe 7 septembrie 2025 se vor efectua următoarele lucrări:

  • Aplicarea de material elastic lângă șinele de tramvai
  • Reparații și vopsitorii la parapetele laterale de beton
  • Realizarea marcajelor rutiere
  • Montarea dispozitivelor reflectorizante pe parapetele de beton

Până la finalizarea lucrărilor, circulația auto pe Pasajul Suprateran km 0 – „Pasajul Nicolae Titulescu” rămâne închisă. Traficul este deviat pe benzile de sub pasaj.

„Solicităm conducătorilor auto să manifeste prudență în apropierea zonei de deviere a circulației, să adapteze viteza la condițiile din teren și să respecte în totalitate indicatoarele de semnalizare rutieră. De asemenea, recomandăm și utilizarea altor rute de trafic pentru a evita aglomerarea și întârzierile în trafic”, a mai transmis Primăria Craiova.

Anterior, Primăria Craiova a impus restricții rutiere la pasajul suprateran începând cu 15 iulie 2025. Inițial, se preconiza că lucrările vor dura până pe 31 august 2025, însă termenul a fost prelungit cu o săptămână.

Ministrul Justiției, despre pensiile speciale ale magistraților: „Nu le-aș numi privilegii, ci niște condiții decente"
Știri România 18:15
Ministrul Justiției, despre pensiile speciale ale magistraților: „Nu le-aș numi privilegii, ci niște condiții decente”
Patrouille de France, una dintre cele mai cunoscute formaţii de acrobaţie aeriană din lume, show în premieră la BIAS 2025
Știri România 17:59
Patrouille de France, una dintre cele mai cunoscute formaţii de acrobaţie aeriană din lume, show în premieră la BIAS 2025
Andrei Lemnaru s-a răzbunat pe Ella Vișan, care l-a înșelat cu ispita Teo. Ce a făcut înainte de finala Insula Iubirii 2025
Stiri Mondene 16:45
Andrei Lemnaru s-a răzbunat pe Ella Vișan, care l-a înșelat cu ispita Teo. Ce a făcut înainte de finala Insula Iubirii 2025
Primele imagini din comedia „Vecina". Trailerul filmului aduce pe marele ecran coșmarul trăit de Mircea Bravo
Stiri Mondene 15:34
Primele imagini din comedia „Vecina”. Trailerul filmului aduce pe marele ecran coșmarul trăit de Mircea Bravo
Vedetele noastre s-au căsătorit religios! PRIMELE imagini de la nunta lor. Ce tematică inedită au ales pentru eveniment. FOTO
Elle.ro
Vedetele noastre s-au căsătorit religios! PRIMELE imagini de la nunta lor. Ce tematică inedită au ales pentru eveniment. FOTO
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Unica.ro
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Viva.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Ilona Brezoianu, schimbare de look înainte de naștere. Transformarea i-a uimit pe fani: „Ați luat-o razna”
TVMania.ro
Ilona Brezoianu, schimbare de look înainte de naștere. Transformarea i-a uimit pe fani: „Ați luat-o razna”
Marius şi-a ucis soţia şi s-a făcut nevăzut. A fost găsit mort lângă Lacul Tarniţa, unde şi-a abandonat maşina
ObservatorNews.ro
Marius şi-a ucis soţia şi s-a făcut nevăzut. A fost găsit mort lângă Lacul Tarniţa, unde şi-a abandonat maşina
Andreea Esca, zi de naștere cu stil: decolteu abisal la plajă, vacanță în Mykonos, resort de lux și invitați surpriză
Libertateapentrufemei.ro
Andreea Esca, zi de naștere cu stil: decolteu abisal la plajă, vacanță în Mykonos, resort de lux și invitați surpriză
„Ne-am lovit de o altă realitate!” » Imagini nepublicate cu Dan Alexa și Gabi Tamaș în Asia Express: „Nu cred că voi mai trăi așa ceva”
GSP.ro
„Ne-am lovit de o altă realitate!” » Imagini nepublicate cu Dan Alexa și Gabi Tamaș în Asia Express: „Nu cred că voi mai trăi așa ceva”
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
GSP.ro
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
Bărbatul din Otopeni acuzat ca si-a ucis copilul, arestat preventiv
Mediafax.ro
Bărbatul din Otopeni acuzat ca si-a ucis copilul, arestat preventiv
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD.ro
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD.ro
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
Incident neobișnuit în timpul unui zbor Londra-Bacău. Un geam spart a fost lipit cu scotch: ,,Unul simplu, la 2 lei”
KanalD.ro
Incident neobișnuit în timpul unui zbor Londra-Bacău. Un geam spart a fost lipit cu scotch: ,,Unul simplu, la 2 lei”

Guvernul își asumă răspunderea pe al doilea pachet de măsuri fiscale în Parlament pe 1 septembrie, deși Ilie Bolojan dăduse alt termen
Politică 10:32
Guvernul își asumă răspunderea pe al doilea pachet de măsuri fiscale în Parlament pe 1 septembrie, deși Ilie Bolojan dăduse alt termen
Mihai Chirica, răspuns șocant în ședința primăriei Iași: „Să vă duceți să hrăniți urșii. Sfatul meu este să fumați puțin și să beți puțin"
Politică 09:32
Mihai Chirica, răspuns șocant în ședința primăriei Iași: „Să vă duceți să hrăniți urșii. Sfatul meu este să fumați puțin și să beți puțin”
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Top cele mai bogate soții de fotbaliști din lume. Pe ce loc se află soția lui Lionel Messi
Fanatik.ro
Top cele mai bogate soții de fotbaliști din lume. Pe ce loc se află soția lui Lionel Messi
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile