„Pasajul suprateran va fi redeschis traficului rutier înaintea începerii anului școlar”, a transmis Primăria Craiova în cadrul unui comunicat.
Lucrările s-au desfășurat preponderent pe timp de noapte din cauza temperaturilor ridicate din lunile de vară.
În perioada rămasă până pe 7 septembrie 2025 se vor efectua următoarele lucrări:
- Aplicarea de material elastic lângă șinele de tramvai
- Reparații și vopsitorii la parapetele laterale de beton
- Realizarea marcajelor rutiere
- Montarea dispozitivelor reflectorizante pe parapetele de beton
Până la finalizarea lucrărilor, circulația auto pe Pasajul Suprateran km 0 – „Pasajul Nicolae Titulescu” rămâne închisă. Traficul este deviat pe benzile de sub pasaj.
„Solicităm conducătorilor auto să manifeste prudență în apropierea zonei de deviere a circulației, să adapteze viteza la condițiile din teren și să respecte în totalitate indicatoarele de semnalizare rutieră. De asemenea, recomandăm și utilizarea altor rute de trafic pentru a evita aglomerarea și întârzierile în trafic”, a mai transmis Primăria Craiova.
Anterior, Primăria Craiova a impus restricții rutiere la pasajul suprateran începând cu 15 iulie 2025. Inițial, se preconiza că lucrările vor dura până pe 31 august 2025, însă termenul a fost prelungit cu o săptămână.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.