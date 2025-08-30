„Pasajul suprateran va fi redeschis traficului rutier înaintea începerii anului școlar”, a transmis Primăria Craiova în cadrul unui comunicat.

Lucrările s-au desfășurat preponderent pe timp de noapte din cauza temperaturilor ridicate din lunile de vară.

În perioada rămasă până pe 7 septembrie 2025 se vor efectua următoarele lucrări:

Aplicarea de material elastic lângă șinele de tramvai

Reparații și vopsitorii la parapetele laterale de beton

Realizarea marcajelor rutiere

Montarea dispozitivelor reflectorizante pe parapetele de beton

Până la finalizarea lucrărilor, circulația auto pe Pasajul Suprateran km 0 – „Pasajul Nicolae Titulescu” rămâne închisă. Traficul este deviat pe benzile de sub pasaj.

„Solicităm conducătorilor auto să manifeste prudență în apropierea zonei de deviere a circulației, să adapteze viteza la condițiile din teren și să respecte în totalitate indicatoarele de semnalizare rutieră. De asemenea, recomandăm și utilizarea altor rute de trafic pentru a evita aglomerarea și întârzierile în trafic”, a mai transmis Primăria Craiova.

Anterior, Primăria Craiova a impus restricții rutiere la pasajul suprateran începând cu 15 iulie 2025. Inițial, se preconiza că lucrările vor dura până pe 31 august 2025, însă termenul a fost prelungit cu o săptămână.

