Printre acestea se numără articole obișnuite, precum haine, bagaje și electronice, dar și lucruri neobișnuite, cum ar fi un contrabas, o vioară, o trotinetă electrică sau o mașină de scris veche.

Lista obiectelor pierdute, care în total a ajuns la 36.646, include și biciclete, undițe, echipamente de camping și tablouri pe pânză.

În același an, trenurile PKP Intercity din Polonia au transportat un număr record de 89,2 milioane de pasageri, ceea ce explică numărul mare de bunuri uitate.

Pentru a facilita recuperarea obiectelor, PKP Intercity a lansat în 2024 un registru online al obiectelor pierdute, disponibil pe site-ul său oficial.

Pasagerii pot căuta obiectele uitate după data călătoriei, numărul trenului sau tipul obiectului, explică reprezentanții companiei. După fiecare călătorie, personalul trenurilor verifică vagoanele, iar obiectele găsite sunt trimise către puncte speciale pentru bunuri pierdute.

Conform regulilor, obiectele rămân în custodia operatorului feroviar timp de trei zile.

Dacă nu sunt revendicate în acest interval și au o valoare de peste 100 de zloți (aproximativ 120 de lei sau 24 de euro), sunt transferate autorităților locale.

În cazul în care nimeni nu le revendică, acestea pot fi donate organizațiilor caritabile sau distruse.

