„Din ce am simțit, cei de la PSD vor să treacă această moțiune. Dacă nu ar fi vrut, nu ar fi trebuit să ne apărăm cu atâta energie. PSD și-a dovedit încă o dată „originalitatea”. În 30 de ani, pentru prima dată au pus o moțiune de cenzură în vacanța parlamentară”, a spus Ludovic Orban la B1 TV, conform hotnews.ro.

Ludovic Orban a adăugat: „Din punctul nostru de vedere, această moțiune este în afara cadrului constituțional. Parlamentarii PNL nu vor gira această moțiune de cenzură care este în afara cadrului constituțional și pentru care PSD nici nu a catadicsit să amâne dezbaterea până se pronunță Curtea Constituțională”.

Preşedintele PNL a precizat că parlamentarii PNL nu vor intra în sala de plen luni, la momentul votului.

„Este o poțiune de cianură, cum am intitulat-o, pe care o administrează PSD unei Românii care are nevoie de stabilitate. PSD demonstrează o dată în plus că nu înțelege care sunt nevoile reale ale României și încearcă să arunce țara în haos”, a susținut Ludovic Orban.

Pentru ca moțiunea să treacă, sunt necesare 233 de voturi

Premierul Orban a precizat că a avut discuții cu UDMR și va mai avea și luni cu reprezentanții Uniunii. El a mai spus că au existat discuții individuale cu parlamentarii din „PSD-ul mare și din PSD-ul mic”.

Potrivit calculelor Libertatea, social-democrații au șanse scăzute să treacă moțiunea, pentru că au nevoie și de voturi de la minorități. Pe hârtie adună 232 de voturi, cu unul sub necesarul de 233.

Moţiunea de cenzură iniţiată de PSD va fi dezbătută şi votată în ultima zi a sesiunii extraordinare, pe 31 august, de la ora 14.00. Pentru ca moțiunea să treacă, sunt necesare 233 de voturi, iar PSD are în prezent 209 parlamentari.

