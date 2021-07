Ludovic Orban a făcut referire la declaraţia premierului Florin Cîţu, cel care a spus că, dacă va deveni preşedintele PNL, la alegerile locale vor fi doar candidaţi ai liberalilor.

„Și eu mi-aș fi dorit ca la alegerile locale din 2020 să câștigăm alegerile locale cu candidați ai PNL. Credeți-mă că sunt un om care îmi fundamentez deciziile pe analize extrem de solide, pe studii, pe evaluări care trebuie să ne conducă spre cea mai bună decizie”, a afirmat Ludovic Orban, potrivit transcriptului furnizat de PNL.

Apoi a susținut că el a avut curajul să ia decizia datorită căreia Gabriela Firea nu a câștigat al doilea mandat de primar al Bucureștiului.

Dacă noi și mai ales eu nu mi-aș fi asumat răspunderea de a face înțelegere cu USR PLUS și de a impune dintre cei doi competitori de la USR PLUS, Vlad Voiculescu și Nicușor Dan, candidatul care să fie sprijinit de PNL și de USR PLUS, astăzi, Primar General al Bucureștiului ar fi fost Gabriela Vrânceanu Firea

