Ludovic Orban a confirmat că a avut o discuție cu Lucian Bode după accidentul rutier în care a fost implicat ministrul transporturilor, subliniind faptul că nu se poate vorbi despre o demisie a acestuia.

„Am avut o discuţie cu domnul Bode, sigur că da, sigur că am avut această discuţie. Nu am discutat aşa ceva (n.r. – despre demisia lui Bode din funcţie). Încă o dată, nu are niciun fel de răspundere, nu a fost la volan, nu a impus ritmul deplasării, nici nu poate, legal, să impună ritmul de deplasare. Nu a avut, practic, niciun fel de răspundere directă în producerea acestui eveniment”, a declarat Ludovic Orban.

Premierul a contionuat: ”De regulă nu face lucrul acesta, nu este un om care să abuzeze de prerogativele funcţiei de ministru, dimpotrivă, este un om foarte modest, un om cu bun simţ şi nu cred că, acum, pe un accident, care, într-adevăr, a avut loc, se poate lua o decizie legată de mandatul de ministru. Şi, repet, trebuie judecat după ceea ce face, efectiv, ca ministru”.

Conform lui Ludovic Orban, Lucian Bode nu a abuzat în nici un fel de funcție, apelând rareori la transportul cu mașina Serviciului de Protecție și Pază.

”Trebuie să cunoaşteţi foarte bine legislaţia în domeniu, trebuie să cunoaşteţi activitatea domnului Bode, care rareori a apelat la transportul cu maşina SPP, el a utilizat transportul cu maşina de la Ministerul Transporturilor. Atunci când eşti într-o maşină SPP, tu comunici doar destinaţia şi ora la care trebuie să ajungi. Demnitarul nu are nicio putere de a dicta echipei SPP care-i asigură deplasarea viteza cu care să se deplaseze şi conduita în trafic”, a menționat premierul.

”Domnul Bode este un om extrem de serios, un om care niciodată nu a abuzat de funcţie în vreun fel. Dimpotrivă, este un om simplu, un om cu bun simţ”, a conchis Ludovic Orban.

FOTO: Hepta

Citeşte şi:

VIDEO | Adrian Oros: Despăgubirile pentru secetă vor intra în conturile fermierilor din 18 septembrie

Un bărbat cu o boală incurabilă își va transmite sfârșitul vieții pe Facebook. “Am decis să spun stop”

Lucian Bode, primele explicații despre accidentul cu mașina oficială. “Nu aveam niciun motiv să ne grăbim”