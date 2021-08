Premierul Florin Cîţu a susținut marți, 17 august, că Biroul Permanent Naţional al PNL a fost convocat statutar pentru miercuri, afirmând că a discutat încă de luni cu Ludovic Orban despre această convocare, în care să se decidă validarea lui Dan Vîlceanu ca propunere pentru funcţia de ministru al Finanţelor.

Orban: Am primit convocarea pe SMS

Ludovic Orban a declarat însă, înaintea participării la Biroul Politic Național al PNL, că a primit convocarea la BPN printr-un SMS, de la secretarul general al PNL, Robert Sighiartău.

„Vă povestesc toată istoria. Am primit pe SMS convocarea transmisă de secretarul general (n.red. – Robert Sighiartău). Nu mi-au fost aduse la cunoștință documentele de convocare. Adică, convocarea s-a făcut de către secretarul general, fără să primesc, ca președinte al partidului, documentele. Adică numărul de semnături, ordinea de zi propusă, procedura normală și firească”, a declarat Ludovic Orban, miercuri, 18 august, la Palatul Parlamentului, înaintea Biroului Politic Național al PNL.

Și a continuat: „Nu sunt de acord cu afirmațiile făcute în spațiul public că eu am refuzat să convoc Biroul Politic Național. Nu am refuzat. Singurul lucru cerut a fost o discuție cu premierul, pe tema candidatului, pentru că dorința mea era să susținem de comun acord un candidat. Atât premierul, cât și eu, ca președinte al Partidului Național Liberal. Este o bazaconie că am refuzat să convoc Biroul Politic Național”.

Orban: Domnul Vîlceanu nu mi-a cerut sprijinul pentru susținerea ca ministru de Finanțe

Întrebat ce părere are despre validarea lui Dan Vîlceanu ca propunere pentru funcţia de ministru al Finanţelor în Partidul Național Liberal, Ludovic Orban a răspuns că nu dorește să își facă publică opinia.

Aș prefera să nu exprim public punctul meu de vedere. Eu am preferat să am o discuție cu premierul. Domnul Vîlceanu nu mi-a cerut în niciun fel sprijinul și nu am avut posibilitatea să am nicio discuție cu domnul Vîlceanu pe tema asta. Ludovic Orban, despre validarea lui Dan Vîlceanu ca ministru al Finanțelor:

Orban spune că este de acord să îi dea derogare lui Cîțu

În contextul în care statutul PNL spune că nu pot candida la șefia PNL decât membrii cu minim 5 ani vechime în partid, Ludovic Orban a precizat că este dispus să acorde această derogare pentru Florin Cîțu.

Florin Cîţu s-a înscris în PNL în septembrie 2016, deci îi lipsesc câteva zile pentru a avea vechimea necesară, iar conform statutului, candidatura la președinția liberalilor se depune după prezentarea unui proiect de moţiune, lucru pe care actualul premier încă nu l-a făcut.



„Pentru a candida, trebuie să aibă o vechime de 5 ani de zile. Nu va împlini 5 ani, am spus că este necesară o derogare, pe care o eu sunt dispus să o susțin pentru Florin Cîțu”, a mai afirmat Ludovic Orban.



Președintele PNL Ludovic Orban și premierul Florin Cîțu sunt cei doi candidați la șefia PNL, la alegerile care vor avea loc pe 25 septembrie.

Citeşte şi:

Peste 60 de lideri PNL îi cer socoteală lui Orban: E dezonorant să susţină campania de linşaj public a premierului

Contre în PNL privind numirea lui Vîlceanu la Finanțe, după o ședință a lui Cîțu și echipa lui. Replica lui Orban

PARTENERI - GSP.RO Directoarea circuitului Spa-Francorchamps a fost ucisă de soțul ei. Drama ar fi avut loc la miezul nopţii, în casa familiei

Playtech.ro ȘOC! Ce a spus Botezatu despre Iohannis. Nimeni nu se aștepta la asta

Observatornews.ro Mărturia mamei fetei din Neamţ care l-a ucis pe cel care a vrut să o violeze. Copila a stat o oră şi jumătate cu cadavrul lângă ea, timp în care poliţiştii au spart altă uşă

HOROSCOP Horoscop 18 august 2021. Peștii sunt mai conștienți de responsabilitățile lor și le acceptă mai ușor

Știrileprotv.ro În timp ce mii oameni invadau aeroportul Kabul încercând să fugă de talibani, teroriștii se relaxau în parcurile de distracții. VIDEO halucinant

Telekomsport 12 jucători de primă ligă au întreţinut relaţii intime pe stadion, fără să ştie că sunt filmaţi

PUBLICITATE Când și cum are rost să îți faci asigurare CASCO?