Ludovic Orban a precizat că în Bucureşti vor fi disponibile mai multe paturi ATI la Spitalul ”Malaxa”, dar şi la un spital privat, al cărui nume nu l-a menţionat.

”Noi creştem numărul de locuri în secţiile de terapie intensivă. Ministrul Tătaru a emis un ordin în cursul acestei săptămâni prin care a inclus noi spitale sau a dezvoltat secţii în spitale care deja funcţionau ca spitale de suport COVID. Obiectivul nostru este ca săptămâna viitoare să intre în funcţiune încă 280 de locuri noi în secţiile de terapie intensivă”, a afirmat Orban.

Spitalele din București au rămas fără locuri la Terapie Intensivă, iar cinci pacienţi internaţi în secţii ATI din Capitală au fost transferaţi cu un avion militar la Iaşi şi Bacău.

Ministrul sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat că încă 280 de paturi de ATI vor fi disponibile în 1-3 săptămâni.

”În ultimele 3 zile am făcut o evaluare la nivel naţional şi în Bucureşti a situaţiei evoluţiei pandemiei şi am căutat suplimentarea paturilor de terapie intensivă la nivel naţional şi în Bucureşti. Astăzi am introdus în Ordinul 555/2020 încă 24 de unităţi medicale, de spitale, în totalitate sau doar cu o parte de ATI, urmând ca în 7 până la 21 de zile să operaţionalizăm 280 de paturi de terapie intensivă”, a declarat Nelu Tătaru.

