Lufthansa elimină bagajul gratuit

Noul tarif permite pasagerilor să transporte la bord doar un obiect personal de mici dimensiuni, scrie Business Insider. Conform noilor reguli, disponibile la rezervare începând cu 28 aprilie, pasagerii vor putea aduce gratuit doar o geantă personală, precum o geantă de laptop sau un rucsac, cu dimensiuni maxime de 40 × 30 × 15 cm.

Transportul unui bagaj de mână suplimentar sau al unui bagaj de cală va presupune un cost adițional de cel puțin 15 euro. Primele zboruri în cadrul acestui tarif sunt programate pentru 19 mai. Decizia companiei Lufthansa aliniază această ofertă cu alte companii aeriene precum Air France, dar și cu operatorii low-cost precum Ryanair, Wizz Air sau EasyJet.

Lufthansa Group deține în portofoliul său companii aeriene de renume precum Austrian Airlines, Swiss International Air Lines, Brussels Airlines, care vor lua decizii similare cu privire la bagajul de mână.

Critici din partea organizațiilor de consumatori

Măsura a atras critici din partea organizației europene pentru protecția consumatorilor – BEUC. Aceasta a avertizat că noile reguli privind bagajele de mână sunt prea stricte și a cerut ca pasagerii să poată transporta gratuit, pe lângă obiectul personal, și un troler de dimensiuni standard.

Pasagerii nu ar trebui obligați să plătească pentru dreptul de a transporta bagaje esențiale atunci când călătoresc, susține organizația, care a lansat deja acțiuni legale împotriva mai multor companii low-cost pentru politici similare.

Pe de altă parte, Asociația Companiilor Aeriene pentru Europa (A4E), din care face parte și Lufthansa, respinge aceste cerințe, susținând că pasagerii ar trebui să poată alege tarife mai mici dacă nu au nevoie de servicii suplimentare.

De asemenea, Parlamentul European a cerut, recent, ca bagajul de cabină să poată să fie gratuit pe toate zborurile din Uniunea Europeană. Regulile ar obliga în mod special companiile low-cost să nu perceapă costuri suplimentare pentru un troler mic.

Lufthansa taie 20.000 de zboruri

Lufthansa Group anunță reduceri masive în programul de zboruri pentru sezonul de vară, în contextul creșterii accentuate a costurilor din industrie, în special a combustibilului. Aproximativ 20.000 de zboruri pe distanțe scurte vor fi eliminate până în luna octombrie, o decizie care afectează inclusiv activitatea Aeroportului Internațional din Sibiu.

Potrivit companiei Lufthansa, prețul combustibilului pentru aviație s-a dublat față de perioada de dinaintea conflictului din Iran. La aceste costuri se adaugă și cheltuieli suplimentare generate de conflicte de muncă, ceea ce a determinat grupul să ia măsuri rapide pentru limitarea pierderilor.

„Ajustările de orar reduc numărul de zboruri neprofitabile pe distanțe scurte în rețeaua Lufthansa Group. Consolidarea planificată a rețelei europene se desfășoară în cele șase hub-uri ale Lufthansa Group din Frankfurt, München, Zürich, Viena, Bruxelles și Roma. Prin urmare, pasagerii vor continua să aibă acces la rețeaua globală de rute, în special la conexiunile pe distanțe lungi”, transmite compania.

În total, reducerea zborurilor va duce și la o economie estimată de peste 40.000 de tone de combustibil.





