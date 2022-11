Preşedintele Aleksandr Lukaşenko a declarat că „totul se află acum în mâinile Ucrainei dacă nu vor să moară un număr mare de oameni”, potrivit unui clip difuzat pe reţelele de socializare.

El a mai explicat că, la fel ca în cazul relaţiilor cu Germania după cel de-al Doilea Război Mondial, odată ce războiul din Ucraina s-a încheiat, „vom reface totul”.

Lukaşenko a mai precizat că Belarus este pregătit „să negocieze, să coopereze, să fie prietenul” Ucrainei.

Drept răspuns, consilierul ministrului ucrainean de Interne, Anton Geraşcenko, a scris pe contul de Twitter că acesta este „teatrul absurdului”.

Lukashenko urged Ukraine to „stop” and said it would otherwise be „destroyed completely.



Theater of absurd. pic.twitter.com/2FcN8uVtSd