Războiul, transmis live pe TikTok și pe Instragram de un lunetist ucrainean: „Sunt aici, în acest iad”

În 2014, în timpul luptelor cu separatiștii proruși din Donbassului, Trohimeț s-a oferit voluntar și a luptat ca parte a regimentului Azov.

Pe 24 februarie anul trecut, el a reintrat în serviciul militar. De atunci, el postează aproape zilnic filmări de pe front și oferă o perspectivă directă asupra vieții dure din tranșee.

Lui Trohimeț nu-i plac deloc nopțile din tranșeele de pe frontul din Donbas: „Sunt al naibii de reci, lungi și pline de pericole“.

În plus, e greu să filmezi în întuneric. Și fără „material”, bărbatul, care a studiat arhitectura, nu poate arăta lumii cum este „cu adevărat” pe front.

Roman este vedetă social media printre luptătorii ucraineni. Are 44.000 de urmăritori pe TikTok, 16.000 de fani pe Instagram, iar 14.000 îi citesc tweet-urile.

Videoclipul intitulat „Gânduri și experiențe sub focul din față” a generat peste 1,2 milioane de clicuri și peste 160.000 de aprecieri.

Clipul suprarealist îl arată pe tânăr întins pe burtă, iar în jurul lui explodează grenadele. Din când în când se aud focuri de armă.

Lunetistul comentează cu un calm stoic: „Pentru a nu înnebuni, admir natura. Albina de aici, fluturașul de dincolo… Până și vântul e aliatul meu! Când îl simt înseamnă că sunt în viață“.

„Dacă știi pentru ce lupți, poți îndura orice”, afirmă soldatul ucrainean, care zâmbește în fiecare filmare, în ciuda pericolului și a riscului ca poziția lui să fie identificată de inamic.

El povestește cum elimină pozițiile ruse și recunoaște că, uneori, „totul i se pare ca în filme”. De altfel, unul dintre videoclipurile sale este întrerupt de mai multe ori de obuze rusești care, afirmă soldatul, au căzut la mai puțin de 100 de metri de el.

Cu doar câteva luni în urmă, Trohimeț relata în mod regulat despre viața sa din Kiev, cu rundele de jogging de dimineață, petrecerile în jacuzzi cu femei frumoase și trabucuri, „viciul meu vinovat”.

„Acum sunt aici, în acest iad”, spune el. Afirmă că vrea ca, prin videoclipurile sale, „lumea să afle adevărul, direct și fără filtre, să știe tot ce se întâmplă în față”.

El afirmă că există semnal internet chiar și în tranșeele din Donbas, datorită receptoarelor de satelit Starlink.

Ultima postare pe Twitter a lui Trohimeț este din 3 martie, dintr-un șanț înzăpezit de lângă Bahmut. El arată două puști, zâmbește în cameră și spune: „Împreună vom câștiga!”.

