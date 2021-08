Cine sunt luptătorii din Valea Panjshir, singurul loc necucerit de talibani. „Știam că această zi ar putea veni”

Valea Panjshir este singurul loc din Afganistan rămas în afara controlului talibanilor. Aici, forțele care se opun mișcării islamiste acționează ca o mișcare de gherilă ce rezistă grupului fundamentalist ce s-a instalat la putere la Kabul în 15 august, semănând panică și teroare.

Valea Panjshir, singurul loc neatins de talibani (Hartă BBC)

Potrivit informațiilor din Afganistan, în Valea Panjshir se desfășoară lupte pentru teritoriu, notează BBC.

La câteva zile după ce forțele care se opun talibanilor în nordul Afganistanului au anunțat că au ocupat trei districte aproape de Valea Panjshir, centrul luptei de rezistență pentru eliberare, talibanii au recucerit zonele.

În ciuda acestor știri, NRF, Frontul Național de Rezistență din Afganistan, a ținut să reamintească lumii „puterea” acestui loc.

Armata Roșie, cu toată puterea ei, nu a putut să ne învingă. Nici talibanii acum 25 de ani. Au încercat să cucerească valea și au eșuat, s-au confruntat cu o înfrângere zdrobitoare. Ali Nazari, responsabilul pentru relații externe al NRF, pentru BBC:

„Căldarea” cu aspect „mitic”

Valea adâncă și prăfuită se întinde pe 120 km, la nord de capitala afgană Kabul. Este protejată de vârfuri înalte, care urcă și la 4.000 de metri deasupra văii. Acestea reprezintă o barieră naturală impunătoare, protecție pentru oamenii care trăiesc în această „căldare”.

Control al sodaților afgani, la intrarea în Valea Panjshir.

Există doar un singur drum îngust de acces, pe marginea râului Panjshir, care serpuiește printre stânci.

„Întreaga zonă are un aspect mitic. Nu este doar o singură vale, există cel puțin alte 21 de subvăi conectate”, explică Shakib Sharifi, care a copilărit în Panjhsir, dar a părăsit Afganistanul după ce talibanii au preluat controlul.

Astăzi, valea are baraje hidroelectrice și un parc eolian. SUA au ajutat la construirea de drumuri și a unui turn radio. Fosta bază aeriană americană de la Bagram, construită inițial de sovietici, se află aproape de gura văii.

Între 150.000 si 200.000 de persoane trăiesc în vale. Cei mai mulți vorbesc dari, una dintre principalele limbi ale Afganistanului, și sunt de etnie tadjică. Tadjicii reprezintă aproximativ un sfert din populația de 38 de milioane de locuitori a Afganistanului.

Arrived in Panjshir. Am glad to see a lot of great commanders. General Hasib Panjshiri, General Hamid Saifi, Commander Khalid Amiri are here. I will be providing updates soon. @AmrullahSaleh2 is our leader. I request all our friends to join us.



RESISTANCE2.0 IS A MUST. pic.twitter.com/M1dWK45qSE — Sarfaraz (@Sarfaraz1201) August 19, 2021

„Cei mai curajoși locuitori din Afganistan” și drumul spre putere

Shakib Sharif, fost director general pentru planificare în Ministerul afgan al Agriculturii, spune că localnicii sunt „poate cei mai curajoși locuitori din Afganistan”, ireconciliabili cu talibanii, „războinici într-un mod pozitiv”.

Victoriile repurtate contra sovieticilor și talibanilor „i-au încurajat și mai mult pe oameni”.

După înfrângerea talibanilor, în 2001, valea a fost promovată din district în provincie. Este una dintre cele mai mici din Afganistan.

„Luptătorii din Panjshir au avut multă putere la începutul anilor 2000”, explică dr. Antonio Giustozzi, cercetător la Royal United Services Institute din Londra.

După ce ajutaseră la recucerirea Kabulului, liderii din Panjshir au primit poziții importante în guvern și în armată. Valea a devenit autonomă și a fost singura provincie din Afganistan în care au fost numiți guvernatori locali, și nu persoane din afara zonei.

Potrivit lui Giustozzi, există „probabil sute” de văi similare în Afganistan, dar apropierea de drumul principal spre Kabul este cea care „îi conferă o importanță strategică”.

Cel puțin 6.000 de luptători cu „stocuri mari de arme”

Fără să fie verificate, sunt informații conform cărora în Valea Panjshir sunt stocuri mari de arme. Oficialii militari afgani au mutat și ei mai multe arme acolo, fiind îngrijorati și de politica președinților Karzai și Ghani, și de talibani.

Soldat din rezistența afgană cu un lansator de obuze pe umăr.

Omul care conduce rezistența antitalibană din vale este Ahmad Massoud, 32 de ani, fiul lui Ahmad Shah Massoud, erou al rezistenţei mujahedinilor împotriva invaziei sovietice, care apoi a luptat împotriva talibanilor.

Comandantul Ahmed Shah Massoud, supranumit „Leul din Panjshir”, a fost asasinat de reţeaua teroristă Al-Qaida în 9 septembrie 2001, cu două zile înainte de atentatele de pe teritoriul american.

Shah Massoud era zugrăvit diferit față de alți lideri rebeli. Era educat, vorbea franceză, era un bun negociator. Cu toate acestea, potrivit unei investigatii din 2005 a ONG-ului Human Rights Watch, Shah Massoud are profilul unui criminal de război, fiindcă a fost implicat în multe abuzuri comise de forțele militare aflate sub comanda sa în timpul războaielor din Afganistan.

Acum, fiul său a confirmat că fidelii beneficiază de sprijin militar din partea unor membri ai armatei afgane și ai forțelor speciale.

Oamenii apropiați de Massoud spun că s-au adunat peste 6.000 de luptători împotriva talibanilor. Aceștia sunt dotați cu elicoptere și vehicule militare, dar au reparat și unele vehicule blindate lăsate în urmă de sovietici.

Afganii dețin foste mașini de luptă americane.

Avem depozite de muniție și arme pe care le-am adunat cu răbdare încă de pe vremea tatălui meu, pentru că știam că această zi ar putea veni. Ahmad Massoud, într-un articol găzduit de Washington Post:

Între 1980 și 1985, sovieticii au lansat nenumărate atacuri asupra văii, dar aveau puțină experiență în ceea ce privește terenul accidentat și au fost prinși în ambuscade.

Sovieticii „au primit o mie de răni din stânga, din dreapta și din centru”, spune fostul oficial guvernamental Sharifi.

El crede că unii dintre comandanții actuali au luptat și acum aproape patru decenii: „Erau antrenați să stea singuri în avanposturi, fără o comunicare adecvată. Știau cum să aștepte și să provoace durere”.

Noul lider cere ajutorul Occidentului

Ahmad Massoud avea 12 ani când tatăl său a murit. A studiat la Londra și s-a antrenat timp de un an la Academia Militară Regală de la Sandhurst.

„Nu a fost testat ca lider militar. El are nevoie de abilitățile necesare pentru a negocia orice potențial acord de împărțire a puterii la nivel național. Pentru că este o figură nouă și nu are prea multe de pierdut ar putea fi exigent la discuții”, crede dr. Antonio Giustozzi.

Ahmad Massoud, în martie, la o ceremonie organizată la Paris, în memoria tatălui său. Foto: EPA

Talibanii au cucerit orașe importante din apropierea Văii Panjshir, iar lanțurile de aprovizionare au fost întrerupte. Massoud însuși a cerut întăriri.

„Dacă talibanii lansează un asalt, ei se vor confrunta, desigur, cu o rezistență fermă din partea noastră… Cu toate acestea, știm că forțele noastre militare și logistica nu vor fi suficiente. Vor fi rapid epuizate dacă prietenii noștri din Occident nu vor găsi o modalitate de a ne aproviziona”, a spus Massoud, în apelul pe care l-a făcut prin intermediul Washington Post.

Foto: Profimedia



Citeşte şi:

România se apropie de 1.000 de cazuri de COVID pe zi. Crește numărul deceselor și al pacienților internați la ATI

Risc „iminent” de atac terorist pe aeroportul din Kabul în următoarele ore, avertizează un oficial britanic

Balet pe tancuri, în Rusia, la Jocurile Armatei. „Lacul lebedelor”, pus în scenă de artiști de la Baletul Imperial

PARTENERI - GSP.RO Tragedie în familia lui Emeric Ienei: soția fostului mare antrenor a încetat din viață

Playtech.ro HALUCINANT! Femeie vaccinată din Constanța, MOARTĂ după infecția cu tulpina Delta. Ce făcuse cu puțin timp înainte

Observatornews.ro Tânără agresată sexual de peste 100 de bărbați care i-au smuls hainele și au aruncat-o în aer, în timp ce filma un videoclip pentru TikTok. 40 de agresori arestați

HOROSCOP Horoscop 26 august 2021. Leii ar fi bine să își domolească dorința de a vedea totul făcut așa cum le place lor

Știrileprotv.ro Cap al lumei interlope, condamnat la moarte. ”Am cerut o decizie corectă. Vei regreta această decizie tot restul vieții tale”

Telekomsport Crimă înfiorătoare. Marele campion al ţării, otrăvit şi ucis de o tânără de 18 ani. Sportivul a primit „Respiraţia diavolului”

PUBLICITATE Benzină, motorină, hibrid sau electrică? Ce fel de mașină ar fi mai potrivită pentru tine