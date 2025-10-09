Cine era șoferul de 31 de ani care și-a pierdut viața

Bărbatul care și-a pierdut viața era mecanic auto și lucra la un service din Bacău. În momentul accidentului, el se afla la volanul unei mașini Mercedes pe care o luase în probe.

Mecanicul a intrat în coliziune cu un autoturism în care se aflau o femeie și copilul ei. Mașina sa a ricoșat apoi într-o autoutilitară care circula din sens opus. Toate victimele au fost transportate de urgență la spital.

Potrivit autorităților, acesta „a fost resuscitat continuu — de la momentul preluării de către echipajul Serviciului de Ambulanță Județean, pe drumul către spital, în Unitatea de Primiri Urgențe și inclusiv pe Secția de Neurochirurgie”. Cu toate acestea, el a decedat în sala de operații.

Situația celorlalte victime

Mama și fiica ei, aflate în celălalt autoturism, au fost evaluate de specialiștii Spitalului Județean de Urgență Bacău. După investigații amănunțite, acestea au fost externate, nefiind constatate leziuni grave.

Șoferul autoutilitarei a suferit o fractură la piciorul drept. El a fost transferat la Secția de Ortopedie-Traumatologie pentru investigații suplimentare, inclusiv un examen RMN.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere și vătămare corporală din culpă. S-a constatat că femeia și conducătorul dubei nu consumaseră alcool. În cazul șoferului decedat, rezultatele analizelor toxicologice vor oferi informații suplimentare.