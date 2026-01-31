Actrița Catherine OHara a murit la 71 de ani. Managerul său a confirmat vestea tristă pe 30 ianuarie 2026. Cauza decesului actriței nu a fost dezvăluită până în acest moment.

Omagiul lui Macaulay Culkin

Macaulay Culkin, care a jucat alături de Catherine OHara în îndrăgitele filme de sărbători „Home Alone” (1990) și „Home Alone 2: Lost in New York” (1992), și-a exprimat durerea pe Instagram, unde a postat un omagiu emoționant:

„Mamă. Am crezut că avem timp. Mi-am dorit mai mult. Mi-am dorit să stau pe un scaun lângă tine. Te-am ascultat, dar am avut atât de multe lucruri de spus.”

La mesaj, actorul a atașat două fotografii, una din filmul „Home Alone” și alta cu cei doi împreună, din 2023. El a încheiat mesajul cu cuvintele: „Te iubesc. Ne vedem mai târziu.”

Relația specială a lui Macaulay Culkin cu Catherine OHara

Culkin, acum în vârstă de 45 de ani, a vorbit în trecut despre relația specială cu OHara, pe care o considera o figură maternă. La ceremonia sa de primire a unei stele pe Walk of Fame, în decembrie 2023, Catherine OHara l-a susținut, comentând cu umor: „Ești mai în vârstă acum decât eram eu când ți-am jucat mama.”

OHara a adăugat: „Home Alone a fost, este și va rămâne mereu un fenomen global iubit… motivul pentru care familiile din întreaga lume nu pot trece un an fără să se bucure de Home Alone împreună este datorită lui Macaulay Culkin.”

Actorul Joe Pesci, care a jucat alături de OHara și Culkin în rolul unui hoț comic în cele două filme, și-a exprimat și el tristețea: „A fost o actriță extraordinară și ne va lipsi cu adevărat. Dumnezeu să o odihnească în pace”, a spus starul premiat cu Oscar.

Viața personală a lui Catherine OHara a fost marcată de dragostea pentru familia sa. Împreună cu soțul său, Bo Welch, a avut doi băieți, Matthew și Luke. Într-un interviu acordat în ianuarie 2024, actrița a povestit o întâmplare tensionată din viața lor: „Eram în New York, cred, și ne-am urcat în metrou. Când ne-am întors, ușile se închideau și băieții nu erau cu noi… Am țipat, iar oamenii au țipat cu mine.”

Din fericire, ușile s-au redeschis și copiii au reușit să se urce. „Mă îngrozesc când mă gândesc ce s-ar fi putut întâmpla”, a spus OHara.