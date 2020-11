Filmul, spinoff “Harry Potter” aflat în prezent în producţie în Marea Britanie, este regizat de David Yates şi e programat să fie lansat pe 15 iulie 2022.

La finalul săptămânii trecute a fost dezvăluit că Warner Bros i-a cerut actorului să demisioneze din rolul său Grindelwald pentru următorul film “Fantastic Beasts”, după ce a pierdut procesul împotriva tabloidului britanic The Sun, care l-a descris ca fiind un soț abuziv în timpul mariajului cu Amber Heard. Depp a anunţat pe 6 noiembrie că a fost de acord cu solicitarea şi că va face apel în cazul deciziei Curţii londoneze.

Depp a interpretat rolul vrăjitorului Gellert Grindelwald în franciză. El a filmat o singură scenă pentru al treilea film, însă va primi întreg onorariul.

Grindelwald este un vrăjitor periculos care are o relaţie romantică cu Dumbledore. Rolul a fost interpretat şi de Colin Farrell în “Fantastic Beasts” din 2016, când vrăjitorul apărea sub o altă identitate. Mai târziu a fost dezvăluit că este Grindelwald, iar Depp a preluat rolul la finalul primului film din serie şi l-a interpretat în al doilea, lansat în 2018.

“Fantastic Beasts and Where to Find Them” a generat încasări de 800 de milioane de dolari, la nivel global. Pentru al doilea film din serie au fost vândute bilete, la nivel global, în valoare de 654 de milioane de dolari.

Foto: Epa

