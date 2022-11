Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a blocat momentan propunerea scriitorului Igor Bergler pentru funcția de director adjunct al Institutului Cultural Român din Veneția, în urma unei audieri. Ministerul a trimis propunerea la ICR spre reanalizare, spun sursele ziarului.

„Bergler s-a comportat lamentabil în fața comisiei. De asemenea, comisia a luat la cunoștință și de postările lui pe Facebook, multe dintre ele cu potențial de a crea incidente diplomatice”, au declarat sursele.

Jignirile la adresa lui Iohannis au dispărut

Scriitorul, în vârstă de 52 de ani, obișnuiește să critice în termeni jignitori diverși politicieni pe pagina personală de Facebook, care este publică. „Cartea aia pe care proasta națională o ține invers e «Engleza pentru proști»!”, a scris Bergler în dreptul unei imagini cu europarlamentara Maria Grapini.

În trecut, scriitorul a folosit apelative jignitoare și la adresa președintelui Klaus Iohannis, și la adresa MAE. „Guvernul lui Klaun, această hahaleră idioată, face praf tot ce se mai poate distruge în țara asta”, scria Bergler în luna august.

Postările negative la adresa președintelui României, intrate în posesia Libertatea, au dispărut însă de pe pagina lui Bergler. Contactat de Libertatea, scriitorul a negat că le-ar fi șters ca urmare a propunerii de a intra în diplomație.

„Eu nu șterg niciodată nimic. Dacă cineva a raportat postarea – că pățesc din astea des și mi se blochează postările – e posibil, dar eu nu șterg nimic. Eu am curajul lucrurilor pe care le spun, că n-am coloana vertebrală maleabilă”, a declarat Bergler.

„Sunt un om care se exprimă plastic”

Acesta a recunoscut că uneori folosește un limbaj mai dur. „Da, sunt un om care se exprimă plastic”. Dar susține că i s-ar părea „absolut ridicol” ca MAE să-i blocheze numirea din acest motiv.

Mi se pare o farsă ce-mi spuneți. Ăsta e un motiv să-mi blocheze numirea? Că am o părere proprie, serios? N-am auzit așa ceva vreodată.

Igor Bergler, scriitor:

Scriitorul a mai precizat că, deocamdată, nu a primit nicio informație în acest sens și nici nu a fost chestionat vreo clipă cu privire la comentariile sale politice. „Nu mi-a zis nimeni nimic. Nici nu mă preocupă foarte tare, recunosc. Eu am primit o propunere, am fost invitat acolo, m-am dus, m-am prezentat admirabil, după câte mi s-a spus”.

„Motivul ăsta că critic puterea, ăsta e rolul unui intelectual. Dacă n-o critică nici măcar intelectualii, cine s-o mai critice? Mie nu-mi vine să cred că ăsta e motivul. Or fi altele – că nu le place mutra mea -, dar în niciun caz ăsta. Sau dacă e asta, atunci e grav de tot. Dar mă îndoiesc”, a mai adăugat scriitorul.

MAE spune că încă n-a luat o decizie

MAE a refuzat să răspundă la întrebările punctuale ale ziarului, privind blocarea propunerii și rolul jucat de postările de pe Facebook. Ministerul s-a limitat la a răspunde că „procedura de avizare este în curs de desfășurare”.

Propunerea scriitorului Igor Bergler, 52 de ani, în funcția de director adjunct al ICR Veneția a fost făcută de președintele instituției, Liviu Sebastian Jicman, după cum a anunțat Libertatea la finalul lunii octombrie.

Potrivit legii, numirile și revocările șefilor din filialele ICR se fac la propunerea președintelui Institutului. MAE avizează propunerile, la fel și Ministerul Culturii, apoi primesc aprobarea finală la audierile din Comisia pentru Cultură și Media și Comisia pentru Politică Externă ale Senatului.

Potrivit surselor ziarului, recomandarea lui Bergler ar fi venit de la europarlamentarul liberal Rareș Bogdan. Contactat de Libertatea, Bogdan a declarat: „Este un mare intelectual, un om extraordinar. Îl susțin pentru orice, așa cum susțin orice intelectual”.

Ce a scris Bergler

Igor Bergler este autorul a trei romane, „Biblia pierdută”, apărut în 2015, respectiv „Testamentul lui Abraham” (2017), „Minciuna lui Michelangelo. Catedrala în flăcări” (2021).

