Regula de 4 ani nu e respectată de minister

Conform art. 35, alin (14) din Legea 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, durata misiunii permanente în străinătate este, de regulă, de 4 ani. În țările cu condiții dificile, durata misiunii permanente în străinătate poate deveni chiar mai scurtă cu un an. 

Astfel, Libertatea a solicitat Ministerului Afacerilor Externe (MAE) să transmită public numele diplomaților care și-au depășit limita de mandat și să explice public motivele pentru care  MAE nu propune Guvernului chemarea acestora în centrală. 

La nivel internațional, privind bunele practici diplomatice, nu există o regulă standard pentru limitarea mandatelor, aceasta fiind o chestiune de politică națională. 

Totuși, limitarea mandatelor diplomaților la patru ani reprezintă o politică frecvent întâlnită în lumea diplomației, pentru a fi încurajate abordări profesionale noi și a gestiona într-un mod echitabil evoluția carieriei diplomaților. În plus, o acomodare prea lungă în țara gazdă poate duce la creșterea riscului în rândul diplomaților aflați în misiune externă de a nu mai servi într-un mod eficient interesele statului pe care îl reprezintă. 

„În prezent, patru ambasadori și doi consuli generali și-au început misiunile în urmă cu mai mult de 4 ani. Aceștia sunt E.S. Cornel Ionescu – ambasadorul României la Erevan, E.S. Andreea Păstârnac- ambasadorul României la Bruxelles, E.S. Radu Ioanid, ambasadorul României la Tel Aviv, E.S. Nicolae Marin- ambasadorul României la Tripoli, doamna Irina-Loredana Stănculescu, consulul general al României la Cernăuți, domnul Andrei Zaharescu, consulul general al României la Cape Town”, a explicat MAE pentru Libertatea. 

Andrei Zaharescu, consulul general al României la Cape Town, e plecat în misiune de 12 ani 

Radu Ioanid- ambasadorul României la Tel Aviv, se află în misiune în Israel din martie 2020, Cornel Ionescu – ambasadorul României la Erevan se află în misiune în Armenia din iulie 2019, iar Andreea Păstârnac- ambasadorul României la Bruxelles se află în misiune în Belgia tot din anul 2019. Irina-Loredana Stănculescu, consulul general al României la Cernăuți a fost numită pe acest post în anul 2018. 

Radu Ioanid. FOTO: Hepta

Potrivit G4media, Andreea Păstârnac a jucat un rol-cheie și în scandalul mutării ambasadei României în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. În calitate de fost ambasador la Tel Aviv și de fidelă a lui Liviu Dragnea, Păstârnac a fost unul dintre negociatorii importanți ai vizitei în tandem a lui Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă în Israel în 2018.

Andreea Păstârnac

Nicolae Marin, ambasadorul României la Tripoli, diplomat de carieră, se află în misiune externă în Libia, încă din perioada președintelui Traian Băsescu, care i-a semnat decretul de acreditare în august 2013. 

O situație excepțională o reprezintă fostul jurnalist tv, Andrei Zaharescu, consulul general al României la Cape Town, aflat în misiune externă din octombrie 2013. 

 Conform art. 9 alin. (3) din Legea nr. 62/2019 privind activitatea consulară, consulii generali, șefi ai oficiilor consulare de carieră cu rang de consulat general, sunt numiți prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului afacerilor externe. Zaharescu a primit acest post în perioada premierului Victor Ponta și nu avea experiență în diplomație la momentul acestei numiri. 

Întrebat care sunt motivele pentru care  MAE  nu propune președintelui/guvernului chemarea acestora în centrală, ministerul a oferit următorul răspuns: 

„Ministerul Afacerilor Externe evaluează constant activitatea șefilor de misiune, inclusiv din perspectiva duratei exercitării mandatului. Menținerea în funcție peste durata standard ţine de considerente specifice, de la caz la caz, între care stabilitatea, eficiența operațională, valorificarea expertizei acumulate în contextul specific al misiunii respective. MAE acționează cu prioritate pentru asigurarea unei reprezentări externe eficiente și adaptate evoluțiilor din teren, în conformitate cu obiectivele de politică externă ale României”, a conchis Ministerul Afacerilor Externe pentru Libertatea. 

