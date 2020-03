De Daniel Ionașcu,

„Pe unele categorii de produse am depășit nivelul de vânzări înregistrat de Crăciun. Este vorba de aceleași produse care s-au vândut și acum două săptămâni. La alimente am depășit cu puțin, la cele sanitare am fost mult peste. S-a mai observat ceva: au crescut vânzările de carne. Nivelul este cu 30% mai mare față de cel anterior, practic la același nivel ca de Crăciun”, a declarat pentru Libertatea George Bădescu, directorul executiv al Asociației Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR).

La produsele de igienă creșterea este cu mult peste nivelul de Sărbători, a fost cu 50% peste media normală. Aceste vânzări nu erau foarte mari înainte, apoi a crescut cererea peste tot și deodată. George Bădescu, director executiv AMRCR:

Aprovizionarea din Asia și Europa, mai grea

În cazul produselor sanitare și de igienă, aprovizionarea se făcea și din afara Europei, respectiv din Asia, iar acum nu se mai poate, a mai spus directorul AMRCR. De asemenea, și din Europa au devenit mai greu de procurat, din cauza problemelor întâmpinate.

Totuși, reprezentantul retailerilor spune că tendința privind consumul în perioada următoare este de scădere.

”Nu de liniștire completă, dar de scădere. Eu sunt sceptic că o să mai ajungem să vedem ca miercuri sau joi”, a spus el.

Retailerii au stocuri, se pregăteau oricum de Paște

Întrebat dacă există stocuri și pentru cât timp, acesta a dat asigurări că retailerii nu au probleme.

”Stocuri există, retailerii oricum se pregăteau de Paște”, a spus el.

Alimentarea să se facă de lângă casă



Șeful asociației recomandă cetățenilor să își facă alimentarea de la magazinele apropiate de casă, deoarece acestea sunt mai puțin aglomerate decât marile centre, și doar de către un singur membru al familiei.

Oficialul a declarat că aglomerația nu a fost la fel peste tot.

În final, Bădescu a spus că magazinele vor rămâne deschise chiar dacă autoritățile vor adopta starea de urgență.

Românii au dat năvală în magazine și în urmă cu două săptămâni, după apariția primelor cazuri de coronavirus în Italia.

Atunci cumpărăturile nu depășiseră nivelul consemnat de Sărbători.

Apel la cumpătare

AMRCR – organizația care grupează cele mai mari lanțuri de supermarketuri și hipermarketuri – a făcut apel duminică către români la cumpătare și asigură că există stocuri.

”Vă rugăm să fiţi cumpătaţi si chibzuiţi la ce şi cât cumpăraţi. Înţelegem frământările voastre, dar a cumpăra mai mult decât ai nevoie poate însemna uneori să îi laşi pe ceilalţi fără produsele de care şi ei au nevoie. Există cantităţi şi stocuri pentru toţi, dacă suntem solidari şi ne gândim şi la nevoile tuturor. Doar împreună vom avea grijă de cei dragi nouă şi de cei care sunt în vârstă sau vulnerabili”, se arată într-un comunicat al acesteia.

