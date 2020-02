De Daniel Ionașcu,

Acestea compară perioada cu cea de marile sărbători. De joi, însă, tendința este de scădere, a declarat, pentru Libertatea, George Bădescu – directorul executiv al Asociației Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR)

”Ce vă pot spune este că am avut ca și comparație zilele din ajunul marilor sărbători. A fost aglomerație la produse neperisabile și nu neapărat la toate: făină, ulei, pâine, fasole, orez, conserve, apă, produse igienice, detergenți. Ar fi de menționat că fluxurile mari nu au fost la fel peste tot, ci în orașele mari și în magazinele mari, pentru că în magazinele de proximitate nu găsești aceeași gamă de produse. Față de săptămâna anterioară vânzările au crescut cu circa 30% la alimente. La produse precum măști, dezinfectanți, mănuși în unele cazuri s-au vândut toate stocurile și au trebuit înlocuite. Începând de azi tendința este descrescătoare, aglomerațiile au fost mai mari zilele astea, acum nu mai este o necesitate așa mare. Poate e și aceeastă idee de a nu sta în locuri aglomerate”

Acesta a mai spus că aglomerație a fost doar în orașele mari și nu în toate zonele, ci doar la magazinele mari. Bădescu a mai spus că se în magazinele cash&carry cozile se pot explica prin faptul că vin de regulă mici comercianți, iar aceștia probabil alimentau propriile magazine.

Oficialul spune că nu există probleme cu alimentarea. ”Magazinele au propriile depozite, în plus fiecare lanț are propriile platforme de distribuție”

De asemenea, nu se anticipează creșteri de prețuri în perioada următoare.

”De acum încolo e mai greu de anticipat situația. E nouă, nu ne-am mai confruntat cu așa ceva (epidemie de coronavirus – n.r.)”, a conchis Bădescu.

Libertatea a relatat zilele trecute despre aglomerația din hipermarketuri și supermarketuri. În anumite magazine au dispărut produse precum ulei, făină, mălai și apa minerală, românii cumpărând baxuri întregi.