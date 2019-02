„Mda… Deci, chirurgul fals a fost ajutat de un avocat, tot fals, să ajungă să profeseze în România, o țară în care cam totul e fals… De la creșteri economice pe hârtie, la diplome universitare obținute de la facultăți fantomă… Sânii, buzele, nasurile doamnelor operate de dl. «doctor» erau și ele menite să inducă tot o impresie falsă…

La fel ca bunăstarea celor care se dau cu BMW-ul, dar locuiesc cu chirie în 50 de metri pătrați… La fel ca și compasiunea arătată de mulți cărora în realitate nu le păsa de nimic în afară de ei înșiși…

Ca pozele de pe Fb în care toți suntem fericiți, dar ne trăim dramele, frustrările și neîmplinirile în spatele unor zâmbete false… Asta e lumea noastră… Iar dacă vreunul dintre noi crede că pe el nu-l afectează, se înșală. E doar o impresie. Și aia, tot falsă…”, este mesajul postat de Magda Vasiliu pe contul său de socializare.

Cazul medicului fals a fost dezvăluit de o investigație Libertatea. Reporterii ziarului au descoperit că Direcția de Sănătate Publică, din subordinea Ministerului Sănătății, i-a dat aviz escrocului italian Matteo Politi, care a ajuns să opereze de zeci de ori în România, chiar și la Spitalul privat Monza, deși nu are studii de Medicină. Cazul lui Matteo Politi a fost preluat de presa internațională, inclusiv de cel mai cunoscut ziar din lume – The New York Times.

