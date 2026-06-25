Ce a arătat testul de la Auto Motor și Sport

Testul realizat de Auto Motor și Sport a pus față în față 13 modele plug-in hybrid sau apropiate de această tehnologie, pe parcursul a trei zile și 700 km. Au fost măsurate autonomiile electrice reale, atât în oraș, cât și în afara orașului, dar și consumul cu bateria descărcată.

Aici este, de fapt, marea întrebare la un PHEV. Cifrele oficiale WLTP pot arăta spectaculos: 0,7 l/100 km, 1,4 l/100 km, 2 l/100 km. Dar aceste valori sunt obținute într-un scenariu în care mașina pleacă cu bateria încărcată. Dacă nu o încarci, plug-in hybridul devine o mașină grea, cu două sisteme de propulsie la bord, iar consumul poate crește semnificativ.

Rezultatele testului arată foarte clar că nu toate PHEV-urile sunt la fel. Unele sunt aproape mașini electrice cu motor termic de rezervă. Altele sunt hibride clasice, cu baterie mai mare. Unele merg foarte bine și cu bateria descărcată, altele pierd mult din eficiență pe autostradă.

China schimbă regulile: baterii mai mari, autonomie mai lungă, încărcare DC

Masina alba pe drum, marca Lynk&Co 08.
Lynk&Co 08 a ieșit în evidență cu bateria lor. Foto: Auto Motor și Sport

Una dintre cele mai interesante concluzii este diferența dintre modelele europene și cele chinezești. În test au fost 5 modele europene și 8 modele chinezești, iar chinezii par să împingă tehnologia PHEV într-o direcție mai apropiată de mașina electrică.

Modelele chinezești vin cu baterii mai mari, autonomii electrice mai lungi și, foarte important, încărcare rapidă DC pe mai multe modele. Din cele 13 mașini testate, doar opt se pot încărca la stații DC, iar șase dintre acestea sunt chinezești. Asta schimbă mult experiența de utilizare, pentru că un PHEV cu baterie mare, dar fără încărcare rapidă, devine mai greu de folosit eficient la drum lung.

Cel mai bun exemplu este Lynk&Co 08. Are o baterie de 39,6 kWh, cea mai mare din test, și a reușit 158 km electric în oraș și 153 km extraurban. Asta nu mai este autonomia unui plug-in hybrid clasic, ci intră deja în zona de electrică de oraș pentru majoritatea zilelor din săptămână.

Problema este că bateria mare vine și cu masă mare. Când bateria se descarcă, consumul pe autostradă a ajuns la 10,2 l/100 km, cel mai mare din test. Deci da, Lynk&Co 08 poate funcționa ca o electrică în multe situații, dar dacă îl folosești des cu bateria goală, avantajul începe să dispară.

Audi arată abordarea europeană: motor termic puternic și eficiență bună pe autostradă

Masina neagră pe drum, marca Audi.
Audi A5, PHEV modern european. Foto: Auto Motor și Sport

Audi A5 e-Hybrid Quattro este un exemplu bun pentru felul în care europenii înțeleg PHEV-ul. Nu încearcă neapărat să bată recorduri de autonomie electrică, dar are un motor termic puternic, tracțiune integrală mecanică quattro și performanțe foarte bune.

Auto Motor și Sport a obținut 68 km autonomie electrică urbană și 100 km extraurban, deși Audi anunță 105 km. Interesant este că, după ce bateria se descarcă, A5 rămâne eficient: 7 l/100 km în oraș și 7,8 l/100 km pe autostradă.

Asta arată avantajul unei arhitecturi clasice bine puse la punct. Audi nu este cel mai ieftin și nici cel mai spectaculos la autonomie electrică, dar este genul de PHEV care continuă să funcționeze coerent și când bateria nu mai este plină. Pentru drumuri lungi, asta contează enorm.

Chery Tiggo 9 este exemplul de SUV mare care face PHEV-ul să pară logic

Masina neagră pe drum, marca Chery.
O combinație corectă dintre termic și electric, Chery Tiggo 9. Foto: Auto Motor și Sport

Chery Tiggo 9 este una dintre cele mai interesante mașini din test, mai ales pentru piața din România. Are 7 locuri, sistem plug-in hybrid, tracțiune integrală, 428 CP, baterie mare și încărcare DC cu 70 kW.

Auto Motor și Sport a obținut 121 km autonomie electrică în oraș și 131 km extraurban. În plus, rezervorul de 70 litri și consumul decent cu bateria descărcată îi permit să facă, teoretic, un drum București – Viena fără alimentare sau încărcare.

Aici se vede cel mai bine de ce PHEV-ul încă are sens. Un SUV mare, de familie, cu 7 locuri, poate merge electric în oraș și în naveta zilnică, dar nu te obligă să planifici încărcări la drum lung. Iar la aproximativ 47.000 euro, Tiggo 9 devine foarte greu de comparat cu un SUV european echivalent, dacă ne uităm strict la dotări, spațiu și performanță.

Este genul de mașină care nu spune că PHEV-ul e mort. Din contră: arată că PHEV-ul devine interesant când are baterie mare, încărcare rapidă și preț corect.

MG eHS surprinde prin consumul urban cu bateria goală

Masina alba pe drum, marca MG.
MG are un consum impresionant. Foto: Auto Motor și Sport

MG eHS nu este cel mai spectaculos model din test, dar are o cifră foarte importantă: 4,5 l/100 km în oraș cu bateria descărcată, cel mai bun rezultat urban dintre modelele testate.

Asta contează pentru oamenii care se tem de scenariul „ce se întâmplă când nu mai am baterie?”. În cazul MG-ului, sistemul pare reglat foarte bine pentru oraș. Mașina a obținut 76 km autonomie electrică urbană și 85 km extraurban, valori bune pentru un SUV compact PHEV.

Pe autostradă, însă, consumul cu bateria descărcată urcă la 8,8 l/100 km. Este exact lecția PHEV-urilor: unele sunt excelente în oraș și drumuri mixte, dar nu la fel de eficiente la viteze mari.

Europenii rămân buni la echilibru

Masina albastra pe drum, marca Renault.
Renault Rafale E-Tech 4×4. Foto: Auto Motor și Sport

Skoda Kodiaq iV și VW Tiguan eHybrid arată că europenii nu sunt depășiți complet. Kodiaq a mers 100 km electric în oraș și 97 km extraurban, fără intervenția motorului termic. Este foarte bine pentru un SUV mare de familie.

VW Tiguan a obținut 86 km electric urban și 103 km extraurban, iar cu bateria goală a avut cel mai bun consum pe autostradă din test: 6,7 l/100 km. În plus, se poate încărca DC cu 50 kW, un avantaj important față de generațiile vechi de PHEV-uri europene.

Renault Rafale E-Tech 4×4 este mai degrabă modelul dinamic al grupului: 300 CP, tracțiune integrală prin motor electric pe puntea spate și sistem 4Control cu roți spate directoare. Dar autonomia electrică urbană de 62 km și consumul de 9,3 l/100 km pe autostradă cu bateria goală arată că nu este cel mai eficient PHEV din test.

Peugeot 3008 PHEV este corect și rafinat, dar mai modest la autonomie electrică: 56 km urban și 68 km extraurban. Nu este rău, dar în 2026, când unele modele chinezești trec de 100 km reali, standardul s-a schimbat.

Concluzia: PHEV merită, dar nu pentru toată lumea

În 2026, plug-in hybridul încă merită, dar nu ca soluție universală.

Merită dacă ai unde să îl încarci acasă sau la birou, faci des drumuri scurte și medii, dar vrei libertate la drum lung. Merită dacă alegi un model cu autonomie electrică reală de cel puțin 70-100 km, consum decent cu bateria descărcată și, ideal, încărcare DC. În acest scenariu, un PHEV poate funcționa ca o electrică în timpul săptămânii și ca o mașină clasică în weekend.

Nu merită dacă nu îl încarci. Atunci cari după tine o baterie grea, un motor electric, un motor termic și o transmisie complicată, fără să folosești avantajul principal. În acest caz, un full hybrid simplu, un diesel eficient sau chiar o electrică pot avea mai mult sens.

Testul Auto Motor și Sport arată cel mai bine că PHEV-urile nu trebuie judecate la grămadă. Un Lynk&Co 08 poate merge peste 150 km electric, un Chery Tiggo 9 poate fi un SUV mare de familie cu autonomie uriașă, un MG eHS poate consuma foarte puțin în oraș cu bateria goală, iar un VW Tiguan poate rămâne eficient pe autostradă.

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