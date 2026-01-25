Meteorologii au anunţat că zăpada, lapoviţa şi ploaia îngheţată, însoţite de temperaturi extrem de scăzute, vor afecta două treimi din estul Statelor Unite începând de duminică şi până săptămâna viitoare.

Preşedintele american Donald Trump a calificat furtuna așteptată drept „istorică” şi a aprobat, sâmbătă, instaurarea stării de urgenţă în statele Carolina de Sud, Virginia, Tennessee, Georgia, Carolina de Nord, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana şi Virginia de Vest.

„Vom continua să monitorizăm situaţia şi să păstrăm legătura cu toate statele aflate în calea acestei furtuni. Aveţi grijă şi staţi la căldură!”, a transmis Trump prin intermediul contului său de Truth Social.

Şaptesprezece state şi Districtul Columbia au declarat stare de urgenţă meteorologică. „Avem zeci de mii de oameni în statele afectate din sud care au rămas fără energie electrică. Echipele de utilităţi lucrează pentru a restabili alimentarea cât mai repede posibil”, a declarat, sâmbătă după-amiază, secretara Departamentului pentru Securitate Internă, Kristi Noem.

Numărul penelor de curent a continuat să crească, peste 160.000 de clienţi din Statele Unite fiind lipsiți de electricitate sâmbătă, la ora 22.17 EST, majoritatea dintre ei în statele Louisiana şi Texas.

Serviciul Naţional de Meteorologie din Statele Unite a emis avertismente asupra unei furtuni de iarnă neobişnuit de extinse şi de lungă durată, care va aduce acumulări masive de gheaţă mai ales în sud-estul țării, unde se pot aştepta situații „paralizante, chiar catastrofale la nivel local”.

Meteorologii prognozează temperaturi scăzute record şi vânt periculos de rece, care vor ajunge până luni în regiunea Marile Câmpii din Statele Unite.

Până la ora 22.21 EST, peste 4.000 de zboruri programate pentru sâmbătă au fost anulate, potrivit site-ului de monitorizare a zborurilor FlightAware. Alte peste 9.400 de zboruri, programate iniţial pentru duminică, au fost de asemenea anulate.

Marile companii aeriene americane au avertizat pasagerii să fie atenţi la schimbări bruşte ale orarului de zbor şi să se aștepte chiar la anulări.

„Va fi foarte, foarte frig. Aşadar, încurajăm pe toată lumea să facă provizii de combustibil şi alimente, şi vom trece împreună peste asta”, a declarat Kristi Noem într-o conferinţă de presă despre pregătirile administrației federale americane pentru furtună.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE