Propunerile, făcute prin intermediari din Qatar, sunt menite să convingă diferite sectoare ale administrației federale americane că un „Madurism fără Maduro” ar putea permite o tranziție pașnică în Venezuela – păstrând stabilitatea politică fără a destructura aparatul de guvernare.

Potrivit surselor citate de Miami Herald, administrața Trump a primit două propuneri oficiale în acest an prin intermediul unor canale din Qatar, una în aprilie și alta în septembrie. Ambele propuneri indică potențiale mecanisme de guvernare fără Maduro.

În aceste scenarii, Delcy Rodriguez ar servi drept figură de continuitate instituțională, în timp ce generalul în retragere Miguel Rodriguez Torres, care se află în prezent în exil și nu are nicio legătură de rudenie cu frații Rodriguez, ar conduce un guvern de tranziție.

Argumentul central, spun sursele, este că frații Rodriguez reprezintă o versiune „mai acceptabilă” a așa-numitului chavism – ideologia socialistă numită după defunctul lider Hugo Chavez – pentru Washington, deoarece niciunul dintre ei nu a fost pus sub acuzare pentru trafic de droguri de către instanțele americane. Cu toate acestea, foști oficiali ai regimului Maduro îi acuză pe frații Rodriguez de operațiuni de sprijin logistic și spălare de bani.

Sursele citate de Miami Herald susțin că ofertele prin Qatar au fost făcute cu aprobarea lui Nicolas Maduro, aflat la putere din aprilie 2013.

Această dezvăluire vine în contextul în care președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că a autorizat acţiuni clandestine ale CIA împotriva Venezuelei şi că a luat în calcul atacuri aeriene asupra teritoriului acestei ţări.

Washingtonul acuză regimul Maduro de coordonarea unei vaste reţele de trafic de droguri și a desfăşurat opt nave de război şi un submarin nuclear în largul coastelor Venezuelei, oficial în cadrul unei operaţiuni antidrog. Regimul din Venezuela neagă categoric această acuzație și denunță o „ameninţare militară americană”.

