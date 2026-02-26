Bolizii de sute de mii de euro, depistați la pont

Operațiunea a avut loc pe 3 februarie 2026, în urma unei anchete coordonate de carabinierii din Bergamo și poliția română. În vizorul autorităților a intrat o organizație infracțională română, cu ramificații în Italia, care își stabilise activitatea și în localitatea Curno.

Militarii din cadrul Secției Operative a Armei au descoperit aici 20 de autoturisme de lux, cu o valoare totală estimată la 1,7 milioane de euro, în urma unei sesizări venite din partea autorităților române.

Mașinile, mărci precum Porsche, BMW și Audi, fuseseră obținute prin contracte fictive de leasing și credite luate în baza unor acte false.

Mandat internațional de arestate pentru liderul rețelei

Autoritățile judiciare au identificat 14 suspecți, printre care și presupusul coordonator al organizației, pe numele căruia a fost emis un mandat internațional de arestare.

Operațiunea reprezintă o etapă suplimentară într-o anchetă mai amplă deschisă în România la sfârșitul anului 2025, coordonată de DIICOT, Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București și alte structuri specializate.

Percheziții în București, Iași și Ilfov: polițiștii au confiscat mașini de lux și lingouri de aur

În cadrul investigațiilor desfășurate anterior în România, au fost efectuate percheziții în București, Iași și Ilfov. Autoritățile au instituit sechestru preventiv asupra altor vehicule de lux, precum și asupra unor sume de bani și lingouri de aur, valoarea totală a bunurilor ridicate depășind 7 milioane de euro.

Acțiunea a fost posibilă datorită cooperării strânse dintre forțele de ordine italiene și române, cu sprijinul Serviciului pentru Cooperare Internațională de Poliție și al Ambasadei României în Italia. După finalizarea procedurilor judiciare, autoturismele descoperite la Curno urmează să fie restituite societăților de leasing.

La sfârșitul anului trecut, o bandă de escroci români specializați în vânzarea de mașini second-hand a fost lovită de o confiscare masivă de bunuri în valoare de peste 4 milioane de euro în Italia. Gruparea era responsabilă pentru falsificarea kilometrajului vehiculelor puse în vânzare.

